Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой

Здоровье

Продукты с плесенью нельзя есть, их необходимо выбрасывать даже при незначительных поражениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шарапова подчеркнула, что употреблять в пищу продукты с плесенью категорически нельзя. Даже если на винограде или других фруктах испортилась лишь часть ягод, это означает заражение всей партии.

"Если на продуктах появилась плесень, их надо выбрасывать. Потому что даже фрукты или овощи, которые на прилавках в магазине, в магазинах уже покрыты плесенью, то есть вариант что мы оторвали, допустим, от того же винограда пару ягод, убрали и остальное купили, это неправильно. Потому что если плесень уже в партии появилась, то это уже заражение всей партии. Такие фрукты и овощи есть нельзя", — отметила Шарапова.

Она добавила, что это правило распространяется и на домашние продукты.

"Если уже начался портится продукт, мы его, естественно, выбрасываем. Потому что, как минимум, там большое количество гистамина, которое вызывает аллергию, ну и это пагубно влияет на организм в целом", — пояснила эксперт.

При случайном употреблении небольшого количества испорченной еды можно принять сорбент, однако это не принесет пользы организму.

"Ну, взяли, да, какой-нибудь сорбент можно, да, но от маленького кусочка, конечно, ничего такого глобального не будет, но пользы тоже, естественно, не будет. Такие продукты нужно уничтожать безжалостно", — заключила Шарапова.

