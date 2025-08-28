Недопили — перегорели: как обезвоживание усиливает стресс

Совет врачей "пить больше воды" обычно связывают с контролем аппетита и бодростью, но исследование специалистов из Ливерпульского университета имени Джона Мурса показало: вода играет ключевую роль и в управлении стрессом. Количество жидкости в организме напрямую влияет на уровень кортизола — гормона стресса, а значит, и на риск развития серьёзных заболеваний.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка пьёт воду

Влияние воды на стрессовую реакцию

Учёные проанализировали данные 100 здоровых добровольцев 18-35 лет, выбрав для наблюдения 32 человека. Оказалось, что у тех, кто пил меньше жидкости (в среднем 1,3 литра в день), стрессовые ситуации вызывали более сильную гормональную реакцию по сравнению с участниками, которые выпивали около 4,4 литра.

После недели мониторинга обе группы прошли тесты и сдали анализы. У людей с низким уровнем потребления воды наблюдались признаки обезвоживания — тёмная моча и значительно повышенный уровень кортизола. Разница оказалась впечатляющей: у "малопьющих" кортизол в слюне был на 55% выше.

Почему это важно

Кортизол необходим организму для мобилизации в моменты стресса, но его хронически высокий уровень опасен: он связан с риском ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. По сути, недостаток воды заставляет систему реагирования на стресс "перегреваться", что постепенно подрывает здоровье.

Исследователи советуют взрослым ориентироваться на 3,7 литра жидкости в день. При этом предпочтение стоит отдавать негазированной воде. Поддержание водного баланса — простой, но эффективный способ не только сохранять бодрость, но и защищать организм от долгосрочных последствий стресса.

