Бактерии против лени: как тренировки переписывают организм изнутри

Здоровье

Учёные из Университета Эдит Коуэн (Австралия) выяснили: уровень физической нагрузки напрямую отражается на составе кишечной микробиоты у спортсменов. Этот вывод открывает новые возможности для корректировки питания и тренировок с целью повышения спортивных результатов и укрепления здоровья.

"Предыдущие исследования показывают, что микробиота кишечника спортсменов отличается от таковой у остального населения. Это проявляется в повышенной концентрации короткоцепочечных жирных кислот, большем разнообразии бактерий, увеличении численности одних микроорганизмов и снижении других", — пояснила автор исследования Бронвен Чарлессон.

В чём причина различий

Отличия в составе микробов зависят не только от рациона, но и от интенсивности тренировок. Например, показатель VO₂ max — максимальное потребление кислорода — отражает уровень выносливости и одновременно связан с изменениями в микробиоме.

Одним из факторов считается лактат: он образуется в мышцах во время тяжёлой нагрузки и попадает в кишечник, где используется бактериями как источник питания. Это меняет баланс микрофлоры и способствует её перестройке.

Что это значит для спорта и здоровья

Учёные отмечают, что связь между физической активностью и микробиотой открывает новые пути оптимизации тренировок. В будущем возможно точнее подбирать интенсивность нагрузок и корректировать рацион, чтобы повысить выносливость и ускорить восстановление. Но пока остаётся много вопросов: как именно влияют различные виды упражнений, как сказывается скорость прохождения пищи через кишечник и какие продукты усиливают положительный эффект.

Контекст исследований

Ранее специалисты из Rush University обнаружили, что состояние кишечной микрофлоры связано и с другими аспектами здоровья — например, с прочностью позвоночника. Всё больше данных указывает на то, что кишечные бактерии играют важнейшую роль не только в пищеварении, но и в метаболизме, иммунитете и спортивной эффективности.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
