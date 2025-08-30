Место отдыха может стать источником болезней: эти предметы в спальне нужно срочно заменить

Спальня часто воспринимается как место, где можно расслабиться и восстановить силы, но гастроэнтеролог Саураб Сетхи, выпускник Гарварда и специалист в области гастроэнтерологии, гепатологии и интервенционной эндоскопии, предупреждает о скрытых опасностях, которые могут поджидать вас в этой комнате.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер спальни

Три предмета, которые нужно скорее заменить

Подушки

Источник аллергенов и бактерий. Доктор Сетхи отметил, что старые подушки могут стать рассадником пылевых клещей, пота и аллергенов. Если вашей подушке больше года или двух, она, вероятно, уже потеряла свои полезные свойства и нуждается в замене. Доктор Паллети Сива Картик Редди, врач-консультант больницы Koshys, подчеркнул, что аллергены, такие как фекалии домашних пылевых клещей, могут вызывать аллергические реакции, включая ринит и астму. Кроме того, исследования показывают, что на старых подушках могут размножаться грибки, такие как Aspergillus fumigatus, которые могут привести к респираторным инфекциям.

Синтетические освежители воздуха

Угроза для здоровья. Многие синтетические освежители воздуха содержат фталаты и летучие органические соединения (ЛОС), которые могут вызывать проблемы с дыханием, гормональные нарушения и даже способствовать развитию рака. Доктор Редди рассказал, что в исследовании Штайнеманна (2011) было обнаружено, что эти продукты выделяют более 133 различных ЛОС, многие из которых классифицируются как токсичные или опасные. Вместо синтетических освежителей рекомендуется использовать эфирные масла, которые обладают более мягким воздействием на организм.

Матрасы

Причина хронической боли. Со временем матрасы теряют свою способность обеспечивать равномерную поддержку, что может привести к провисанию и нарушению положения позвоночника. Это создаёт дополнительную нагрузку на мышцы и суставы, что может вызвать хроническую боль в спине. Доктор Редди советует заменять матрас каждые 7-10 лет, чтобы избежать этих проблем, пишет indianexpress.com.

Таким образом, забота о здоровье начинается с мелочей, и замена старых и изношенных предметов в спальне может значительно улучшить ваше самочувствие и качество сна.

