Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья

Здоровье

Железо — это важный компонент, необходимый для нормального функционирования организма. Оно играет ключевую роль в транспортировке кислорода и образовании гемоглобина в крови. Железо содержится в различных продуктах, таких как мясо, фрукты и овощи.

Салат из фасоли с папоротником и уксусом из клюквы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат из фасоли с папоротником и уксусом из клюквы

Негемовое железо, получаемое из растительных источников, не входит в состав белков крови, таких как гемовое железо из мяса. Оно может быть менее усваиваемым, но существуют способы повысить его биодоступность. Например, употребление богатых железом растительных продуктов вместе с продуктами, содержащими витамин С, такими как цитрусовые, помогает улучшить усвоение негемового железа, пишет Real Simple.

Пять отличных вариантов продуктов, богатых негемовым железом

1. Приготовленный шпинат

Содержание железа: 6,4 мг на чашку

Шпинат — универсальный и питательный продукт, который можно добавлять в супы, смузи, пасты и другие блюда. Для улучшения усвоения железа, приготовьте шпинат с лимонным соком или подавайте его с апельсиновым соком.

2. Белая фасоль

Содержание железа: 3,3 мг на 0,5 стакана

Белая фасоль — это отличный источник растительного белка, клетчатки и железа. Её можно использовать в супах, салатах, гарнирах и других блюдах. Она доступна в сушёном и консервированном виде.

3. Красная фасоль

Содержание железа: 2 мг на 0,5 стакана

Красная фасоль не только богата железом, но и является источником антиоксидантов, растительного белка и клетчатки. Она придаст вашим блюдам насыщенный вкус и питательную ценность.

4. Чечевица

Содержание железа: 1,6 мг на 1/4 стакана

Чечевица — это питательный продукт, содержащий около 6 мг железа на чашку. Она легко готовится и может быть использована в супах, салатах и других блюдах. Чечевица также является отличным источником белка и клетчатки.

5. Нут

Содержание железа: 2,4 мг на 0,5 стакана

Нут — это суперпродукт, богатый железом, калием, кальцием, магнием и другими питательными веществами. Его можно добавлять в салаты, супы, хумус и другие блюда. Нут также полезен для пищеварения благодаря высокому содержанию клетчатки.

Включение этих продуктов в ваш рацион поможет вам поддерживать здоровый уровень железа и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae).

