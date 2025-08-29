Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки

Многие ошибочно считают модные газированные напитки полезными, однако мате может серьёзно навредить зубам из-за высокого содержания кислот и сахара.

Мате, популярный освежающий напиток, часто воспринимается как более здоровая альтернатива традиционным газировкам. Однако Конни Швите, президент Швейцарской ассоциации стоматологов-гигиенистов, предупреждает о возможных негативных последствиях для зубов, сообщает origo.hu.

Мате разрушает зубы из-за кислоты и сахара

По мнению эксперта, состояние зубов у молодых людей ухудшается из-за употребления напитков с высоким содержанием сахара и кислоты, таких как кола, энергетические напитки и даже мате. Сахар стимулирует рост бактерий, которые производят кислоту, размягчающую зубную эмаль и вызывающую кариес.

Многие употребляют мате, не задумываясь о его вреде, считая его более полезным. Однако большинство сортов этого напитка содержат значительное количество сахара, что делает его столь же опасным для зубов, как и обычные газировки. Натуральные подсластители, такие как сироп агавы, не могут защитить зубы от повреждений.

Возникает вопрос: могут ли варианты без сахара (Zero) быть решением? Ответ — нет. Хотя такие напитки не содержат сахара, их высокая кислотность всё равно способствует разрушению зубной эмали и эрозии.

Уточнения

Йерба ма́те или просто ма́те (испанский: [ˈmate], португальский: [ˈmatʃi]), в русском языке - ма́тэ, "парагвайский чай" — напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского или так называемого падуба тернистого, или кустистого (Ilex dumosa).



