Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет

Здоровье

Один-два ночных похода в туалет считаются нормой, однако более частые пробуждения — это повод обратиться к врачу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.

Гладышев пояснил, что при нормальном состоянии организма вставать в туалет во сне один-два раза не является патологией.

"Ну нормально, там, скажем, один-два раза за ночь это нормально. В зависимости от того, что пил человек чай, не пил, какую пищу ел. Один-два раза за ночь вставать, да, вполне нормально", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, более частые пробуждения уже требуют прояснений с медицинской стороны.

Если человек на ночь не употреблял жидкости и пищи, но все равно несколько раз просыпается, специалист советует начать с элементарных шагов.

"Тогда в этом случае самый простой алгоритм. Первый, посмотреть цвет мочи, какой он, раз и второе сделать общий анализ мочи. Самый простой алгоритм и самый информативный в таком случае. Исходя из этого принимать дальнейшие решения", — пояснил уролог.

Он добавил, что первично в таких ситуациях может помочь терапевт, а при необходимости направить пациента к урологу.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
