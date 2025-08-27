Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников

Оптимальной стратегией против сплетен психолог называет прямой разговор и снижение эмоциональной вовлеченности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.
По словам Потемкиной, тактика зависит от того, кто именно распространяет слухи и как они затрагивают человека. Иногда стоит объединиться с коллегами и выразить общее недовольство, в других случаях можно начать с личного обращения в спокойной форме.
"Самый оптимальный путь – это прямое общение. И письмо здесь выступает как тренировпска этого общения", — отметила психолог.
Она подчеркнула, что перед разговором важно снизить собственную чувствительность, так как некоторые люди получают удовольствие от манипуляций и распространения слухов.
"Есть такие люди, которые повышают свою самооценку за счет того, что они манипулируют либо общественным мнением, либо рассылают сплетни, потому что это дает им ощущение собственной значимости", — пояснила Потемкина.
При этом, по ее словам, иногда даже честный диалог не останавливает сплетника. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативные шаги — игнорирование, объединение с другими или предупреждение о последствиях.
"Человек, который стал жертвой сплетен, должен очень хорошо оценивать и последствия для себя, и хорошо знать этого человека, который распускает сплетни", — подчеркнула эксперт.
Также специалист указала, что в ситуации, когда слухи нарушают рабочий ритм и эмоциональный климат, стоит обратиться к руководителю или в отдел кадров.
"Любые сплетни нарушают рабочий ритм, они влияют на производительность труда, на климат в коллективе эмоциональный", — заключила Потемкина.
