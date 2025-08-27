Худеющие боятся ужина, а зря: настоящая проблема кроется в пустом утре

Завтрак называют главным приёмом пищи, и, как объясняет доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, отказываться от него действительно не стоит. Именно утренний приём пищи запускает так называемые «метаболические часы» и активирует внутренние системы организма.

Скорость обмена веществ выше утром

По словам специалиста, скорость обмена веществ ранним утром находится на пике. Если не поддержать её полноценным завтраком, то к полудню она начнёт снижаться и уже не восстановится до следующего утра. Это означает, что в течение дня организм будет склонен к накоплению лишних килограммов, а не к их сжиганию.

Завтрак — всегда в первый час после пробуждения. Когда мы просыпаемся, скорость обмена веществ у нас ещё очень высокая. Она становится высокой с момента, когда встаёт солнце, и к 12 часам начинает снижаться. Поэтому уровень метаболизма зависит, по сути, от времени года — зимой он ниже, а летом максимальный.

Роль света и времени суток

Динамика обмена веществ не связана с режимом сна — она определяется временем суток и степенью освещённости. Когда день близится к вечеру и уровень света снижается, метаболизм замедляется, а в организме повышается выработка мелатонина. Именно завтрак задаёт темп обменным процессам: без него они снижаются быстрее.

Завтрак и программы похудения

Утренний приём пищи не остановит замедление метаболизма полностью, но сделает его постепенным, сообщает Общественная Служба Новостей. Поэтому именно завтраки входят в программы похудения.

На то, чтобы переварить и усвоить компоненты пищи, требуется энергия… Поддерживая термогенез, мы тем самым препятствуем набору массы тела — заставляем организм работать над перевариванием и усвоением пищи и не даём ему отложить её компоненты про запас.

Опасность переедания без завтрака

Кроме того, отказ от завтрака может привести к перееданию позже: человек, сам того не замечая, компенсирует утренний голод большим количеством пищи в обед или полдник.

Что должно быть в завтраке

Королева также подчёркивает важность качества завтрака: он должен быть разнообразным и исключать вредные продукты вроде комбинации жиров и сахара или жиров и соли.

.Чем большим будет разнообразие полезных продуктов на завтрак, тем дольше будет поддерживаться скорость обмена веществ, потому как организму придётся поработать над всеми компонентами пищи, которые были у нас в тарелке.

