Худеющие боятся ужина, а зря: настоящая проблема кроется в пустом утре

2:44
Здоровье

Завтрак называют главным приёмом пищи, и, как объясняет доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, отказываться от него действительно не стоит. Именно утренний приём пищи запускает так называемые «метаболические часы» и активирует внутренние системы организма.

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Скорость обмена веществ выше утром

По словам специалиста, скорость обмена веществ ранним утром находится на пике. Если не поддержать её полноценным завтраком, то к полудню она начнёт снижаться и уже не восстановится до следующего утра. Это означает, что в течение дня организм будет склонен к накоплению лишних килограммов, а не к их сжиганию.

Завтрак — всегда в первый час после пробуждения. Когда мы просыпаемся, скорость обмена веществ у нас ещё очень высокая. Она становится высокой с момента, когда встаёт солнце, и к 12 часам начинает снижаться. Поэтому уровень метаболизма зависит, по сути, от времени года — зимой он ниже, а летом максимальный.

Роль света и времени суток

Динамика обмена веществ не связана с режимом сна — она определяется временем суток и степенью освещённости. Когда день близится к вечеру и уровень света снижается, метаболизм замедляется, а в организме повышается выработка мелатонина. Именно завтрак задаёт темп обменным процессам: без него они снижаются быстрее.

Завтрак и программы похудения

Утренний приём пищи не остановит замедление метаболизма полностью, но сделает его постепенным, сообщает Общественная Служба Новостей. Поэтому именно завтраки входят в программы похудения.

На то, чтобы переварить и усвоить компоненты пищи, требуется энергия… Поддерживая термогенез, мы тем самым препятствуем набору массы тела — заставляем организм работать над перевариванием и усвоением пищи и не даём ему отложить её компоненты про запас.

Опасность переедания без завтрака

Кроме того, отказ от завтрака может привести к перееданию позже: человек, сам того не замечая, компенсирует утренний голод большим количеством пищи в обед или полдник.

Что должно быть в завтраке

Королева также подчёркивает важность качества завтрака: он должен быть разнообразным и исключать вредные продукты вроде комбинации жиров и сахара или жиров и соли.

.Чем большим будет разнообразие полезных продуктов на завтрак, тем дольше будет поддерживаться скорость обмена веществ, потому как организму придётся поработать над всеми компонентами пищи, которые были у нас в тарелке.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
