Тренд из интернета, который может оставить вас без улыбки: новая опасная мода среди подростков

Здоровье

Самостоятельное снятие брекетов может обернуться серьезными проблемами для зубов и десен. Об этом рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

В последнее время в Сети стали появляться видео, где люди ради экономии пытаются избавиться от брекетов подручными средствами — кто-то даже использует ложку. Однако такие эксперименты могут привести к куда более дорогим последствиям.

Нельзя снимать брекеты самому

По словам специалиста, даже в кабинете у ортодонта на зубах остаются частички материала после снятия брекетов. Поэтому поверхность зубов обязательно полируют, иначе на них будет скапливаться налет и остатки пищи. Это быстро приведет к развитию кариеса, а на эмали останутся заметные "квадратики".

Цитата эксперта

Еще не надо забывать, что снятием брекет-системы лечение не заканчивается. После очень важно поставить ретейнер: с внутренней стороны зубов, от клыка до клыка, располагают металлическую дугу, удерживающую зубы в правильном положении. Плюс еще необходимо носить ретенционную каппу.

Чем рискуют любители экономии

При самостоятельных попытках снять брекеты высок риск травмирования десен. Это может вызвать воспаление и привести к дополнительным проблемам в ротовой полости.

Что будет без ретейнера

Если игнорировать установку ретейнера и каппы после снятия системы, то результат лечения окажется недолговечным. Зубы могут "разойтись" уже в первый месяц, и все годы ношения брекетов будут потрачены впустую

Дополнительное мнение экспертов

Жевательная резинка действительно помогает очищать полость рта от остатков пищи и тренирует связки зубов. Но длительное жевание может нанести вред желудочно-кишечному тракту.

Уточнения

Зу́бы — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
