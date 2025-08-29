Стоп, это пишет не человек: 4 признака, что ваш друг использует ChatGPT

С развитием искусственного интеллекта многие люди начали использовать ChatGPT для личного общения, включая переписку с близкими. Вот ключевые признаки, которые могут указывать на использование ИИ:

Слишком идеальный текст. Сообщения, созданные искусственным интеллектом, часто отличаются безупречной грамотностью и структурированностью. Они могут казаться неестественно гладкими и лишенными характерных для человека ошибок, оговорок или эмоциональных нюансов. Если стиль сообщения резко отличается от обычной манеры общения человека, это может вызывать подозрения. Необычная пунктуация. ChatGPT часто использует длинное тире (-), которое редко встречается в повседневной переписке. Этот знак требует специальных сочетаний клавиш на клавиатуре, поэтому большинство людей в личном общении его не используют. Обобщенность содержания. Тексты, созданные ИИ, часто носят общий характер и лишены личных отсылок, конкретных деталей или воспоминаний, которые характерны для настоящего общения между близкими людьми. Сообщение может казаться слишком универсальным и лишенным индивидуальности. Формальный тон. Искусственный интеллект часто генерирует сообщения с излишне формальным или книжным тоном, даже в ситуациях, которые требуют эмоционального и личного подхода.

Важно отметить, что сам факт использования ИИ для общения не обязательно является чем-то негативным. Иногда люди прибегают к таким инструментам, когда им сложно подобрать нужные слова, особенно в эмоционально сложных ситуациях. В таких случаях важно оценивать в первую очередь намерение человека поддержать общение, а не то, каким именно способом было создано сообщение, считают авторы газеты Presse Citron.

В конечном счете, искусственный интеллект становится все более распространенным инструментом коммуникации, и нам предстоит научиться распознавать его использование, сохраняя при этом понимание истинных намерений наших близких.

