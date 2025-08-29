Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод и туман на линии фронта: как смена погодных условий скажется на ходе СВО
Проблески личности: жена Брюса Уиллиса рассказала, верит ли она в его выздоровление
Отрываются по-польски: Хаматова и Машкова устроили нетривиальный отдых с гитарой и хрюканьем
Израильская пещера сохранила тайну смерти: археологи нашли древнейшие захоронения мира
Секрет идеального завтрака: 4 способа приготовить яйца быстро и вкусно
Политолог объяснил, почему Россия и Япония до сих пор не могут наладить отношения
Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут
Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект
Действует как агент Кремля: неожиданные слова о Дональде Трампе

Стоп, это пишет не человек: 4 признака, что ваш друг использует ChatGPT

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

С развитием искусственного интеллекта многие люди начали использовать ChatGPT для личного общения, включая переписку с близкими. Вот ключевые признаки, которые могут указывать на использование ИИ:

ИИ за работой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ИИ за работой
  1. Слишком идеальный текст. Сообщения, созданные искусственным интеллектом, часто отличаются безупречной грамотностью и структурированностью. Они могут казаться неестественно гладкими и лишенными характерных для человека ошибок, оговорок или эмоциональных нюансов. Если стиль сообщения резко отличается от обычной манеры общения человека, это может вызывать подозрения.
  2. Необычная пунктуация. ChatGPT часто использует длинное тире (-), которое редко встречается в повседневной переписке. Этот знак требует специальных сочетаний клавиш на клавиатуре, поэтому большинство людей в личном общении его не используют.
  3. Обобщенность содержания. Тексты, созданные ИИ, часто носят общий характер и лишены личных отсылок, конкретных деталей или воспоминаний, которые характерны для настоящего общения между близкими людьми. Сообщение может казаться слишком универсальным и лишенным индивидуальности.
  4. Формальный тон. Искусственный интеллект часто генерирует сообщения с излишне формальным или книжным тоном, даже в ситуациях, которые требуют эмоционального и личного подхода.

Важно отметить, что сам факт использования ИИ для общения не обязательно является чем-то негативным. Иногда люди прибегают к таким инструментам, когда им сложно подобрать нужные слова, особенно в эмоционально сложных ситуациях. В таких случаях важно оценивать в первую очередь намерение человека поддержать общение, а не то, каким именно способом было создано сообщение, считают авторы газеты Presse Citron.

В конечном счете, искусственный интеллект становится все более распространенным инструментом коммуникации, и нам предстоит научиться распознавать его использование, сохраняя при этом понимание истинных намерений наших близких.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Центробанк на распутье: ставка может упасть, но не так, как все ждут
Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект
Действует как агент Кремля: неожиданные слова о Дональде Трампе
Лучшие маски для лица по типу кожи: что действительно работает, а что только маркетинг
Тренировка насмарку: продукты, из-за которых вы почувствуете тяжесть
Слизни объявили войну огороду: ночные рейды и тайное оружие против них
Россия — в топе: кто ещё охотится за корейскими смартфонами
Стоп, это пишет не человек: 4 признака, что ваш друг использует ChatGPT
Таиланд запускает печать доверия для туристов: что скрывается за этим знаком качества
Робот без сюрпризов существует: как коробки Geely собирают лучшие отзывы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.