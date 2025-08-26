Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох

4:01
Здоровье

До конца лета остаются считанные дни — и вот уже впереди старт нового учебного года. Для многих детей и педагогов это время становится настоящим испытанием: приходится менять привычный режим, адаптироваться к нагрузкам и новому окружению. Эксперты поделились советами, как пройти этот этап максимально спокойно.

дети в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети в школе

Как школьникам подготовиться к учебному году

Лето — это время отдыха и свободы, поэтому возвращение к школьному расписанию всегда дается нелегко. Чтобы адаптация прошла мягко, важно заранее — за 1–2 недели — вводить привычный режим сна и питания. Детям стоит постепенно сокращать время за гаджетами, больше читать и заниматься деятельностью, требующей концентрации. Очень помогает покупка канцелярии или подготовка рабочего места — у ребенка появляется ощущение «нового старта». Родителям важно поддерживать позитивный настрой: не пугать сложностями, а говорить о возможностях, новых знаниях и встречах с друзьями.

Детям и взрослым стоит воспринимать начало учебного года как новый этап, а не «конец свободы». Тогда процесс перестройки пройдет легче. Родителям важно быть рядом не только в учебе, но и эмоционально, а учителям — помнить о собственных ресурсах.

Почему не стоит требовать всего сразу

Проблемы начинаются, когда родители думают, что сразу же, с 1 сентября, ребенок будет все идеально делать — слушаться, учиться, усваивать материал. Или когда учителя ждут, что после лета дети легко вспомнят весь пройденный материал и сразу начнут работать так же активно, как в конце прошлого года. На самом деле — нет. Проблема в том, что если сразу начинать нагружать и требовать высоких результатов, без плавного перехода, и дети и взрослые быстро устают, стрессуют, начинают болеть (психосоматика), истерить и негативно реагировать на нагрузку. Тогда у ребенка ломается мотивация, у учителя появляется возмущение и нежелание так работать, у родителей сдают нервы.

Как сделать адаптацию мягкой

По словам эксперта, важно помнить три вещи:

  1. Плавное вхождение. Нагрузки должны расти постепенно, особенно в сентябре.
  2. Дисциплина и порядок. С самого начала важно показывать границы и правила, но не давить на оценки.
  3. Внеурочная жизнь. Кружки, школьные проекты и общие мероприятия помогают детям быстрее заводить друзей и чувствовать себя увереннее.

Главная задача — помочь детям гармонично развиваться, чтобы они не застревали только в учебе и не испытывали хроническую усталость от навязанных требований. Если адаптация пройдет не плавно, если нагрузка будет слишком резкой, если дети не получат возможность укрепить социальные связи и раскрыть себя вне уроков — возможны серьезные негативные последствия: стресс и выгорание у детей; снижение мотивации и учебных результатов; проблемы со здоровьем, психосоматические реакции; ухудшение отношений с родителями и учителями; формирование негативного отношения к школе и обучению в целом.

Что важно помнить учителям

Для педагогов начало года — это также всегда стресс: новый класс, нагрузка, ответственность. Здесь ключевое — не пытаться сделать все идеально сразу. Полезно заранее планировать расписание, подготовить материалы, но оставить пространство для гибкости. Важно позаботиться о собственном ресурсе: полноценный сон, режим дня, небольшие практики релаксации. Учителю стоит помнить, что его эмоциональное состояние задает тон классу: спокойный и уверенный педагог помогает детям легче войти в учебный процесс, сообщает 56orb.ru.

Уточнения

Шко́ла — учебное заведение для получения общего образования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.