Кофеин превратился в кнопку счастья: проверено на сотнях добровольцев

Здоровье

Кофеманы редко сходятся во вкусах: кто-то выбирает крепкий эспрессо, другие — охлаждённый кофе со льдом, а третьи не представляют дня без латте с сиропом или растительным молоком. Но объединяет всех одно — ощущение радости и бодрости после чашки кофе. И это не просто субъективное мнение, а подтверждённый научный факт.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Эксперимент учёных

Специалисты из университетов Германии и Англии провели четырёхнедельное исследование с участием 236 молодых людей. Каждый день участники пили кофе и фиксировали через смартфон своё настроение, а также отмечали, употребляли ли кофеин в течение последних полутора часов.

Результаты оказались однозначными: в дни, когда добровольцы пили кофе, они чувствовали себя энергичнее и счастливее, чем в те периоды, когда воздерживались от напитка.

Как кофе влияет на эмоции

Отмечено, что кофеин помогает снизить негативные эмоции — грусть, раздражение и подавленность. Этот эффект наблюдался независимо от времени суток. А вот прилив положительных эмоций был особенно заметен утром, когда организму требовалась дополнительная энергия.

"После напитка с кофеином люди чувствовали себя менее подавленными, чем в те дни, когда не пили его", — отметили исследователи.

Дополнительные наблюдения

Учёные подчеркнули, что положительное влияние кофеина сохраняется даже у людей с симптомами депрессии, нарушениями сна или повышенной тревожностью. Однако специалисты советуют не употреблять кофе во второй половине дня и особенно вечером, чтобы не нарушить качество сна.

Кофе не только бодрит, но и помогает регулировать эмоциональное состояние. Утренняя чашка любимого напитка способна сделать день радостнее и уменьшить уровень стресса, а значит, кофе — это не просто привычка, а реальный инструмент для поддержания настроения.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
