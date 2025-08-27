Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака

Помидоры и огурцы давно стали символами летнего сезона и дачного отдыха. Но крестоцветные овощи — брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста — часто остаются в стороне. Между тем именно они способны принести организму пользу, о которой многие даже не догадываются.
Учёные из Университета национальностей Внутренней Монголии провели систематический обзор и пришли к выводу, что регулярное употребление крестоцветных овощей заметно снижает риск рака толстой кишки.
Анализ 17 исследований, в которых участвовали более 639 тысяч человек, показал: у тех, кто чаще включал в рацион такие овощи, риск заболевания был на 20% ниже. Из общей выборки у почти 98 тысяч участников диагностировали рак, и именно на основе этих данных специалисты сделали выводы о защитном эффекте.
Капуста и брокколи богаты целым комплексом полезных веществ. Среди них — клетчатка, витамин С, каротиноиды и флавоноиды. Особое место занимают глюкозинолаты: при пережёвывании они превращаются в изотиоцианаты, среди которых выделяется сульфорафан. Именно он придаёт овощам характерный аромат и обладает противораковыми свойствами.
Добавление в рацион даже небольшого количества брокколи или капусты способно дать ощутимую защиту для здоровья кишечника. Эти овощи — простой и доступный способ снизить риски и поддержать организм.
