Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе

Нейрофизиолог, реабилитолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов объяснил, почему хронический стресс становится серьёзным препятствием для роста мышечной массы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка на тренировке Murph в спортзале

Как стресс разрушает мышцы

По словам Юрия Корюкалова, мышцы растут не во время тренировки, а в период восстановления. Однако при стрессе надпочечники выделяют кортизол — гормон, который мобилизует энергию, но при этом разрушает мышечный белок ради аминокислот, подавляет синтез новых белков, снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и усиливает воспаление.

Последствия для организма

Даже при правильных тренировках и рационе прогресс замедляется, а при длительном стрессе возможна потеря мышечной массы.

Как помочь мышцам восстановиться

Юрий Корюкалов советует:

спать 7-9 часов в полной темноте и без гаджетов перед сном,

строить тренировки грамотно, избегая перегрузок и чередуя силовые и восстановительные дни,

придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белка, магния, омега-3 и витамина D,

заниматься психогигиеной — меньше соцсетей и токсичных контактов, больше "островков тишины" в течение дня,

контролировать своё состояние, отслеживая качество сна, уровень энергии и желание тренироваться.

Уточнения

Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

