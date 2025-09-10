Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе

Нейрофизиолог, реабилитолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов объяснил, почему хронический стресс становится серьёзным препятствием для роста мышечной массы.
По словам Юрия Корюкалова, мышцы растут не во время тренировки, а в период восстановления. Однако при стрессе надпочечники выделяют кортизол — гормон, который мобилизует энергию, но при этом разрушает мышечный белок ради аминокислот, подавляет синтез новых белков, снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и усиливает воспаление.
Даже при правильных тренировках и рационе прогресс замедляется, а при длительном стрессе возможна потеря мышечной массы.
Юрий Корюкалов советует:
Уточнения
Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
