Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам

Доктор Неха Вьяс из клиники Кливленда (США) объяснила, сколько времени необходимо проводить на солнце, чтобы организм получил дневную норму витамина D.
По словам Нехи Вьяс, летом в солнечном регионе достаточно всего трёх минут пребывания на солнце с открытыми 25 % кожи. Зимой для такого же эффекта потребуется около 20 минут. То есть короткой прогулки летом вполне достаточно для естественного синтеза витамина.
Хотя витамин D можно восполнить с помощью добавок, врач подчёркивает: перед их приёмом важно проконсультироваться со специалистом. Некоторые лекарства, например от давления или холестерина, могут взаимодействовать с витамином D.
Многие думают, что крем с SPF полностью блокирует выработку витамина, однако исследования показывают: даже при его использовании кожа получает достаточное количество ультрафиолета.
Уточнения
Витамины группы D - биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
