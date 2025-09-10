Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам

Доктор Неха Вьяс из клиники Кливленда (США) объяснила, сколько времени необходимо проводить на солнце, чтобы организм получил дневную норму витамина D.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

Сколько времени нужно для получения витамина D

По словам Нехи Вьяс, летом в солнечном регионе достаточно всего трёх минут пребывания на солнце с открытыми 25 % кожи. Зимой для такого же эффекта потребуется около 20 минут. То есть короткой прогулки летом вполне достаточно для естественного синтеза витамина.

Добавки и предосторожности

Хотя витамин D можно восполнить с помощью добавок, врач подчёркивает: перед их приёмом важно проконсультироваться со специалистом. Некоторые лекарства, например от давления или холестерина, могут взаимодействовать с витамином D.

Влияние солнцезащитного крема

Многие думают, что крем с SPF полностью блокирует выработку витамина, однако исследования показывают: даже при его использовании кожа получает достаточное количество ультрафиолета.

Уточнения

Витамины группы D - биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

