Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утка в бронежилете: в чём её сила и почему ни одна капля не берёт перья
Иммунитет под контролем: чтобы быстро поправиться, не игнорируйте эти шаги в первые дни болезни
Курорт Роза Хутор поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны
Польша проснулась под шум дронов: правительство собирает экстренное совещание
Древний город раскрыл секрет заботы о стариках — находка переворачивает историю
Европа, которую хочется рисовать: замки, больше похожие на декорации к спектаклю
Сахарная арифметика: неожиданный ответ на вопрос, сколько сладкого можно есть каждый день
Звёздная ипотека: сколько платит Аглая Тарасова за роскошные апартаменты в Москве — суммы вас удивят
Воздушная шапка и ягодная буря: этот пирог удивит даже гурмана — неожиданное сочетание в одном

Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам

Здоровье

Доктор Неха Вьяс из клиники Кливленда (США) объяснила, сколько времени необходимо проводить на солнце, чтобы организм получил дневную норму витамина D.

Девушка в белом купальнике на пляже
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в белом купальнике на пляже

Сколько времени нужно для получения витамина D

По словам Нехи Вьяс, летом в солнечном регионе достаточно всего трёх минут пребывания на солнце с открытыми 25 % кожи. Зимой для такого же эффекта потребуется около 20 минут. То есть короткой прогулки летом вполне достаточно для естественного синтеза витамина.

Добавки и предосторожности

Хотя витамин D можно восполнить с помощью добавок, врач подчёркивает: перед их приёмом важно проконсультироваться со специалистом. Некоторые лекарства, например от давления или холестерина, могут взаимодействовать с витамином D.

Влияние солнцезащитного крема

Многие думают, что крем с SPF полностью блокирует выработку витамина, однако исследования показывают: даже при его использовании кожа получает достаточное количество ультрафиолета.

Уточнения

Витамины группы D - биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Курорт Роза Хутор поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны
Польша проснулась под шум дронов: правительство собирает экстренное совещание
Древний город раскрыл секрет заботы о стариках — находка переворачивает историю
Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам
Европа, которую хочется рисовать: замки, больше похожие на декорации к спектаклю
В погоне за гиперзвуком: китайские YJ-19 встревожили Пентагон
Сахарная арифметика: неожиданный ответ на вопрос, сколько сладкого можно есть каждый день
Грех всегда требует новой жертвы — и Иоанн Креститель заплатил жизнью за чужую прихоть
Звёздная ипотека: сколько платит Аглая Тарасова за роскошные апартаменты в Москве — суммы вас удивят
Воздушная шапка и ягодная буря: этот пирог удивит даже гурмана — неожиданное сочетание в одном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.