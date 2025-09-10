Сообщения вызывают тревожность: чем опасна проверка рабочих чатов в отпуске

Старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, Иван Розанов, в беседе с Life.ru объяснил, почему работа во время отпуска опасна для психического здоровья и продуктивности.

Почему нельзя работать во время отпуска

Отдых помогает снизить уровень стресса и восстановить эмоциональные ресурсы. Если же человек продолжает работать, он возвращается к обязанностям уже уставшим, что снижает продуктивность и повышает риск ошибок.

Связь с профессиональным выгоранием

По словам Ивана Розанова, привычка брать работу в отпуск напрямую ведёт к выгоранию. Оно проявляется в истощении, равнодушии к обязанностям и чувстве бесполезности. Даже небольшие задачи мешают мозгу "перезагрузиться", вызывая раздражительность и потерю интереса к профессии. Особенно это характерно для перфекционистов, которые не умеют отдыхать без чувства вины.

Опасность накопленного стресса

Любая рабочая задача во время отпуска активирует стрессовые реакции, которые в этот период должны угасать. Постоянная проверка сообщений ухудшает сон и настроение, повышает тревожность.

Нарушение баланса жизни и работы

Работа в отпуске стирает границу между личной и профессиональной сферой. Человек физически рядом с близкими, но мысленно остаётся на работе, из-за чего отдых перестаёт приносить радость.

Синдром эмоционального выгорания - понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

