Кристаллы льда крадут вкус: как герметичность решает судьбу продуктов при заморозке

Многие владельцы морозильников сталкивались с проблемой так называемого "ожога" продуктов от заморозки.

Что такое "холодный ожог" продуктов в морозилке

Это происходит, когда упаковка теряет влагу, и пища покрывается кристаллами льда и меняет цвет.

Почему возникает "ожог"

Такое повреждение связано с обезвоживанием: вода внутри продуктов превращается в лёд и выходит на поверхность. Если упаковка недостаточно плотная или еда хранится слишком долго, качество заметно ухудшается.

Опасно ли это для здоровья

Несмотря на изменение внешнего вида и текстуры, такие продукты не представляют опасности. Однако их вкус может стать хуже. Повреждённые участки лучше срезать, а при сильных изменениях — отказаться от использования продукта.

Как предотвратить проблему

Чтобы избежать "холодного ожога", важно использовать герметичную упаковку, так как магазинные пакеты не всегда надёжны. Методы заморозки стоит адаптировать к конкретным продуктам: например, рыбное филе можно предварительно погружать в ледяную воду, чтобы защитить его от контакта с воздухом.

Шоковая заморозка - способ заморозки и хранения продуктов питания при -30…-35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3-10 раз.

