Лёгкая нагрузка превосходит тяжёлые упражнения: как удивил японский метод

1:23
Здоровье

Не всем по силам изнурительные тренировки. Японская интервальная ходьба, о которой пишет The Guardian, помогает укреплять здоровье и поддерживать форму всего за полчаса в день.

Прогулка
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка

Интервальная ходьба как альтернатива спортзалу

Суть проста: 3 минуты спокойного шага чередуются с 3 минутами энергичной ходьбы. Такой цикл повторяется на протяжении получаса. Метод эффективен и при этом щадит суставы, что делает его подходящим для людей, которым бег противопоказан.

Сравнение с тренировками

Результаты интервальной ходьбы сопоставимы с умеренными тренировками, но требуют меньше усилий и времени.

История и исследования

Метод был разработан в Японии более 20 лет назад. Исследования показали: пожилые люди, занимавшиеся интервальной ходьбой не менее 4 раз в неделю в течение 5 месяцев, значительно улучшили физическую форму и выносливость по сравнению с теми, кто просто ходил в среднем темпе или вовсе избегал нагрузок.

Польза при диабете

Учёный К. Карстофт подтвердил, что интервальная ходьба полезна и людям с диабетом II типа. Она помогает контролировать уровень сахара в крови, а спустя полгода регулярных занятий участники теряли до 5 кг.

Уточнения

Суста́вы - подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
