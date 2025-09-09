Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Здоровье

Норвежские учёные выяснили, что всего один час за гаджетами перед сном увеличивает риск бессонницы на 59 % и сокращает продолжительность сна примерно на 24 минуты. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Как гаджеты портят сон

В опросе приняли участие более 45 тысяч студентов в возрасте от 18 до 28 лет. Участников спрашивали, как часто они пользуются электронными устройствами перед сном, сколько времени это занимает и чем именно они занимаются — играют, слушают музыку, листают соцсети или читают учебные материалы.

Что оказалось главным фактором

Исследователи установили, что вид активности не играет решающей роли. Ключевое значение имеет именно продолжительность экранного времени: чем оно больше, тем сильнее нарушается сон.

Советы специалистов

Авторы работы рекомендуют сократить использование гаджетов хотя бы на 30 минут перед сном. Также полезно отключать уведомления, чтобы минимизировать их влияние на качество отдыха.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
