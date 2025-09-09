Пряный лист против давления и опухолей — эта зелень защищает сердце и сосуды

Диетолог Калбертсон в беседе с Metro рассказала, что базилик может помочь в профилактике гипертонии и снизить риск некоторых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by O, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Базилик

Чем полезен базилик для здоровья

По словам эксперта, исследования показывают: регулярное употребление базилика способно снижать вероятность развития онкологических заболеваний. Наибольший потенциал имеют фиолетовый, генуэзский, анисовый, кустовой зелёный и тёмно-опаловый сорта. Однако специалист подчёркивает, что для подтверждения этих данных нужны дополнительные клинические испытания.

Поддержка при гипертонии

Калбертсон рекомендует включать базилик в рацион людям с повышенным давлением. Растение помогает стабилизировать уровень артериального давления и контролировать колебания сахара в крови.

Антиоксидантная защита

Базилик является источником антиоксидантов, которые защищают клетки от окислительного стресса. Этот фактор связан с развитием артрита, катаракты, сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей.

Уточнения

Базили́к души́стый — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик подсемейства Котовниковые семейства Яснотковые.

