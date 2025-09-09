Опасная мода с последствиями: как апельсиновая диета бьёт по желудку

Нутрициолог Бурлакова в беседе с Life. ru предупредила, что апельсиновая диета может обернуться серьёзным испытанием для организма и привести к проблемам со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апельсины

Чем опасна апельсиновая диета

По словам нутрициолога, женщинам не стоит пытаться сбросить вес таким способом. Ухудшение самочувствия при этом часто путают с чувством голода, хотя на самом деле организм может сигнализировать о сбоях в работе сердца, сосудов и других органов из-за резкой смены рациона.

Влияние на ЖКТ

Апельсиновый сок раздражает слизистую желудка, усугубляет состояние ЖКТ и способен привести не к похудению, а наоборот — к набору веса. Такая диета становится "бомбой замедленного действия" и вызывает обострение хронических заболеваний.

Как правильно снижать вес

Эксперт подчёркивает: безопасное похудение возможно только под наблюдением врача, который на основе анализов определит истинные причины проблем со здоровьем.

Уточнения

Апельси́н - самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира.



