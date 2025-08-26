Побороть старение легко: найден витамин, который тормозит процесс

Витамин D удлиняет теломеры — структуры на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом. Из-за этого увеличивается риск хронических заболеваний.
Учёные провели эксперимент среди тысячи участников в возрасте от 50 лет (мужчины) и от 55 лет (женщины). Четыре года они пили витамин D3 или плацебо.
У этих людей теломеры оказались заметно длиннее, чем у участников другой группы, "сохранив" почти три года биологического возраста. Еще участники имели меньший риск хронических заболеваний.
Кстати, употребление омега-3 жирных кислот никак не повлияло на длину теломер.
