Побороть старение легко: найден витамин, который тормозит процесс

Витамин D удлиняет теломеры — структуры на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом. Из-за этого увеличивается риск хронических заболеваний.

Учёные провели эксперимент среди тысячи участников в возрасте от 50 лет (мужчины) и от 55 лет (женщины). Четыре года они пили витамин D3 или плацебо.

У этих людей теломеры оказались заметно длиннее, чем у участников другой группы, "сохранив" почти три года биологического возраста. Еще участники имели меньший риск хронических заболеваний.

Кстати, употребление омега-3 жирных кислот никак не повлияло на длину теломер.

