Скрытые углеводы прячутся в полезных продуктах: как они мешают контролировать вес

Сегодня на рынке можно найти массу "здоровых" батончиков, коктейлей на растительном молоке и десертов без сахара.

Как не попасть в ловушку скрытых углеводов

Они обещают щадящее воздействие на организм, но часто вызывают резкие скачки глюкозы в крови. Причина — скрытые углеводы. Об этом рассказал TechInsider.

Не доверять этикеткам

Маркировка "без сахара" не гарантирует, что продукт полностью свободен от него.

Контролировать порции

Даже полезные продукты в избытке могут навредить. Важно питаться умеренно и разнообразно.

Балансировать рацион

Сочетание сладкого с белком и клетчаткой (овсяная мука, семена, орехи, творог) замедляет всасывание углеводов и снижает риск резкого скачка глюкозы.

Использовать сенсоры осознанно

Современные сенсоры помогают лучше понять реакцию организма на продукты, но не стоит доводить контроль до чрезмерности.

Натуральный не значит нейтральный

Даже "чистые" и натуральные десерты могут оказаться коварными, если употреблять их без меры.

