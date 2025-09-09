Скрытые углеводы прячутся в полезных продуктах: как они мешают контролировать вес

Сегодня на рынке можно найти массу "здоровых" батончиков, коктейлей на растительном молоке и десертов без сахара.
Они обещают щадящее воздействие на организм, но часто вызывают резкие скачки глюкозы в крови. Причина — скрытые углеводы. Об этом рассказал TechInsider.
Маркировка "без сахара" не гарантирует, что продукт полностью свободен от него.
Даже полезные продукты в избытке могут навредить. Важно питаться умеренно и разнообразно.
Сочетание сладкого с белком и клетчаткой (овсяная мука, семена, орехи, творог) замедляет всасывание углеводов и снижает риск резкого скачка глюкозы.
Современные сенсоры помогают лучше понять реакцию организма на продукты, но не стоит доводить контроль до чрезмерности.
Даже "чистые" и натуральные десерты могут оказаться коварными, если употреблять их без меры.
Уточнения
Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
