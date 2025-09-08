Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день

Здоровье

Диетолог Н. Мизинова напомнила, что цель завтрака — обеспечить организм энергией на целый день, и при этом он должен быть максимально полезным.

Смузи из клубники и овсяного молока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смузи из клубники и овсяного молока

Полезный завтрак со смузи и клубникой

Н. Мизинова рекомендует готовить зелёный смузи на основе салата, брокколи, шпината, мяты, сельдерея или дикорастущих растений. Для сладости можно добавить мёд или фрукт — банан, арбуз или другие сезонные продукты.

Почему именно клубника

По словам диетолога, зелёный смузи с клубникой — отличный вариант для утреннего приёма пищи. Такой напиток хорошо насыщает и поддерживает баланс кишечной микрофлоры. Если бактерии чувствуют себя комфортно, человек дольше сохраняет бодрость в течение дня.

Альтернативы

В качестве завтрака подойдут также сезонные овощи, свежие фрукты и листовая зелень.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
