Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день

Диетолог Н. Мизинова напомнила, что цель завтрака — обеспечить организм энергией на целый день, и при этом он должен быть максимально полезным.
Н. Мизинова рекомендует готовить зелёный смузи на основе салата, брокколи, шпината, мяты, сельдерея или дикорастущих растений. Для сладости можно добавить мёд или фрукт — банан, арбуз или другие сезонные продукты.
Почему именно клубника
По словам диетолога, зелёный смузи с клубникой — отличный вариант для утреннего приёма пищи. Такой напиток хорошо насыщает и поддерживает баланс кишечной микрофлоры. Если бактерии чувствуют себя комфортно, человек дольше сохраняет бодрость в течение дня.
Альтернативы
В качестве завтрака подойдут также сезонные овощи, свежие фрукты и листовая зелень.
Уточнения
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.