Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных

1:25
Здоровье

Учёные из Харбинского спортивного университета (Китай) выяснили, что йога является наиболее эффективным видом физической активности для улучшения сна.

Релакс на берегу
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Релакс на берегу

Лучший способ улучшить сон без лекарств

Особенно хорошо она работает при занятиях средней или высокой интенсивности продолжительностью до получаса дважды в неделю.

Как проводилось исследование

Анализ основывался на трёх десятках рандомизированных контролируемых испытаний с участием 2576 человек из более чем десяти стран.

Почему именно йога

Йога сочетает физическую нагрузку, практику осознанности и дыхательные упражнения. Всё это активирует парасимпатическую нервную систему, помогая расслабиться и улучшить качество сна.

Другие виды активности

На втором месте по эффективности оказалась ходьба, затем — силовые и аэробные тренировки.

Важность регулярности

Ключевым фактором является продолжительность курса — от 8 до 10 недель. При этом короткие занятия оказывают более выраженный эффект, тогда как слишком долгие могут повышать уровень кортизола и мешать засыпанию.

Индивидуальные различия

Авторы исследования подчёркивают, что результаты не универсальны и могут зависеть от возраста, образа жизни и состояния здоровья.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
