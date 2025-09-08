Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены, что у них есть аллергия на пенициллин. Например, около 10–20 % американцев сообщают об этом, но настоящая аллергия подтверждается менее чем у 1 %.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Как определить аллергию на пенициллин

Часто реакцию путают с сыпью, возникающей у детей при инфекциях, а не с ответом организма на антибиотик.

Первый шаг — опрос

Врачи начинают с подробного разговора: какие симптомы появились, как быстро они проявились, требовалось ли лечение и возникали ли реакции на повторный приём схожих препаратов. Во многих случаях этого достаточно, чтобы исключить аллергию.

Кожные пробы и тестовые дозы

Если остаются сомнения, назначаются кожные пробы с минимальными дозами пенициллина. Это безопасный метод подтверждения или опровержения диагноза. При отрицательном результате пациенту могут дать небольшую дозу амоксициллина под наблюдением врача. Иногда современные протоколы позволяют сразу перейти к этому этапу, минуя кожные тесты.

Важные факты

Аллергия на пенициллин не наследуется.
Около 80 % людей с подтверждённой аллергией перестают реагировать на препарат через 10 лет.
Почему важно уточнять диагноз
Ошибочный диагноз приводит к назначению более дорогих и широкоспектральных антибиотиков, которые могут быть менее эффективными и повышают риск устойчивости бактерий. Поэтому важно пройти проверку вместе с врачом, чтобы лечение было безопасным и эффективным.

Уточнения

Бензи́лпеницилли́н - антибиотик, получаемый из плесневого гриба пеницилла.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
