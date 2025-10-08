Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа учёных впервые установила причинно-следственную связь между составом кишечной микрофлоры и развитием бессонницы.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Как кишечные бактерии влияют на бессонницу

Анализ данных более чем 400 тысяч человек показал: одни виды бактерий повышают риск проблем со сном, а другие снижают его.

Что показали данные

Некоторые микроорганизмы увеличивают вероятность бессонницы на 1-4 %, тогда как другие уменьшают её на 1-3 %. При этом сама бессонница также меняет микробиом: количество одних бактерий падает на 43-79 %, а других увеличивается на 65-300 %.

Метод исследования

Учёные применили метод менделевской рандомизации, который помогает выявить причинные связи за счёт генетических различий. Среди бактерий, связанных с бессонницей, выделяется род Odoribacter.

Сложные взаимосвязи

Исследователи отмечают, что взаимодействие микробиоты и сна двустороннее: в процесс вовлечены иммунная система, воспалительные реакции и нейротрансмиттеры.

Ограничения и перспективы

Все участники исследования были европейцами, что может повлиять на универсальность выводов. Тем не менее результаты открывают перспективы для создания микробиомных методов терапии бессонницы.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

