Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим

Группа учёных впервые установила причинно-следственную связь между составом кишечной микрофлоры и развитием бессонницы.
Анализ данных более чем 400 тысяч человек показал: одни виды бактерий повышают риск проблем со сном, а другие снижают его.
Что показали данные
Некоторые микроорганизмы увеличивают вероятность бессонницы на 1-4 %, тогда как другие уменьшают её на 1-3 %. При этом сама бессонница также меняет микробиом: количество одних бактерий падает на 43-79 %, а других увеличивается на 65-300 %.
Метод исследования
Учёные применили метод менделевской рандомизации, который помогает выявить причинные связи за счёт генетических различий. Среди бактерий, связанных с бессонницей, выделяется род Odoribacter.
Сложные взаимосвязи
Исследователи отмечают, что взаимодействие микробиоты и сна двустороннее: в процесс вовлечены иммунная система, воспалительные реакции и нейротрансмиттеры.
Ограничения и перспективы
Все участники исследования были европейцами, что может повлиять на универсальность выводов. Тем не менее результаты открывают перспективы для создания микробиомных методов терапии бессонницы.
Уточнения
Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
