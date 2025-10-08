Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Группа учёных впервые установила причинно-следственную связь между составом кишечной микрофлоры и развитием бессонницы.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Как кишечные бактерии влияют на бессонницу

Анализ данных более чем 400 тысяч человек показал: одни виды бактерий повышают риск проблем со сном, а другие снижают его.

Что показали данные

Некоторые микроорганизмы увеличивают вероятность бессонницы на 1-4 %, тогда как другие уменьшают её на 1-3 %. При этом сама бессонница также меняет микробиом: количество одних бактерий падает на 43-79 %, а других увеличивается на 65-300 %.

Метод исследования

Учёные применили метод менделевской рандомизации, который помогает выявить причинные связи за счёт генетических различий. Среди бактерий, связанных с бессонницей, выделяется род Odoribacter.

Сложные взаимосвязи

Исследователи отмечают, что взаимодействие микробиоты и сна двустороннее: в процесс вовлечены иммунная система, воспалительные реакции и нейротрансмиттеры.

Ограничения и перспективы

Все участники исследования были европейцами, что может повлиять на универсальность выводов. Тем не менее результаты открывают перспективы для создания микробиомных методов терапии бессонницы.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
