В эпоху, когда пищевые привычки становятся всё более экологичными и устойчивыми, источники омега-3, важных для здоровья, расширяются и удивляют.
Раньше считалось, что лучший способ получить омега-3 — это есть жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия. Однако растительные альтернативы набирают популярность и могут изменить подход к питанию, не нанося вред морским экосистемам.
Семена чиа и льна богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая относится к омега-3. Они являются экологически чистым и доступным вариантом, который может заменить продукты животного происхождения.
"Многие мои пациенты удивлены, узнав, что омега-3 можно получить не только из рыбы. Семена чиа и льна — это суперпродукты, которые часто остаются незамеченными, но они очень полезны", — отмечает Мари Дюпон, диетолог с 42-летним опытом.
Добавление этих семян в рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить работу мозга.
Мари рекомендует начать с простых шагов.
"Посыпьте семенами чиа йогурт или добавьте льняное семя в смузи. Эти небольшие изменения могут значительно улучшить ваше здоровье", — советует она.
Семена чиа и льна не только богаты омега-3, но и выращиваются экологически устойчивым способом. Они требуют меньше воды и ресурсов, чем рыбоводство, и имеют меньший углеродный след, сообщает cjl-conseil.fr.
Перелов рыбы создаёт серьёзную угрозу для океанов. Выбирая растительные источники омега-3, мы помогаем сохранить морские виды и поддерживаем здоровье океанов.
Семена чиа и льна доступны повсеместно, что делает омега-3 доступными даже там, где нет выхода к морю. Это способствует равенству в питании и улучшению здоровья по всему миру.
Современный подход к питанию показывает, что разнообразие источников пищи имеет ключевое значение. Растительные альтернативы омега-3 не только полезны для здоровья, но и предлагают дополнительные преимущества, такие как снижение риска аллергических реакций на морепродукты и более длительное хранение.
Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.