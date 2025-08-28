Секрет диетолога с 42-летним стажем: вот какой продукт заменит вам рыбу и защитит сердце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Здоровье

В эпоху, когда пищевые привычки становятся всё более экологичными и устойчивыми, источники омега-3, важных для здоровья, расширяются и удивляют.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Открытие растительных источников омега-3

Раньше считалось, что лучший способ получить омега-3 — это есть жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия. Однако растительные альтернативы набирают популярность и могут изменить подход к питанию, не нанося вред морским экосистемам.

Семена чиа и льна: сила природы

Семена чиа и льна богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая относится к омега-3. Они являются экологически чистым и доступным вариантом, который может заменить продукты животного происхождения.

Мнение эксперта

"Многие мои пациенты удивлены, узнав, что омега-3 можно получить не только из рыбы. Семена чиа и льна — это суперпродукты, которые часто остаются незамеченными, но они очень полезны", — отмечает Мари Дюпон, диетолог с 42-летним опытом.

Добавление этих семян в рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить работу мозга.

Как включить семена в рацион?

Мари рекомендует начать с простых шагов.

"Посыпьте семенами чиа йогурт или добавьте льняное семя в смузи. Эти небольшие изменения могут значительно улучшить ваше здоровье", — советует она.

Преимущества для здоровья и экологии

Семена чиа и льна не только богаты омега-3, но и выращиваются экологически устойчивым способом. Они требуют меньше воды и ресурсов, чем рыбоводство, и имеют меньший углеродный след, сообщает cjl-conseil.fr.

Сохранение морских экосистем

Перелов рыбы создаёт серьёзную угрозу для океанов. Выбирая растительные источники омега-3, мы помогаем сохранить морские виды и поддерживаем здоровье океанов.

Доступность и глобальное распространение

Семена чиа и льна доступны повсеместно, что делает омега-3 доступными даже там, где нет выхода к морю. Это способствует равенству в питании и улучшению здоровья по всему миру.

Новые горизонты питания

Современный подход к питанию показывает, что разнообразие источников пищи имеет ключевое значение. Растительные альтернативы омега-3 не только полезны для здоровья, но и предлагают дополнительные преимущества, такие как снижение риска аллергических реакций на морепродукты и более длительное хранение.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
