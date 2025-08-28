Спина сказала прощай: как быстро вернуться в строй после сорванной спины — пошаговая инструкция

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Здоровье

Фраза "сорвал спину" обычно означает внезапную боль в пояснице после физического усилия.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

Как рассказал врач-травматолог Александр Шелепов, чтобы экстренно облегчить боль дома, можно использовать теплую грелку. Причина такой боли — перенапряжение мышц, связок или сухожилий, чаще всего это происходит у людей с неразвитыми мышцами, нарушениями осанки, избыточным весом и тех, кто не привык к нагрузкам.

В первый день лучше лечь на бок, подложив подушку между коленями.

"Но затягивать с постельным режимом не стоит — движение ускоряет восстановление. Простые упражнения — например, "поворот коленей" лежа или ягодичный мостик — помогают снять спазмы и вернуть подвижность", — отметил Шелепов.

Тёплая грелка — хороший способ облегчения боли, добавил он. Холод помогает не всем, но в первые сутки его также можно попробовать. Из обезболивающих НПВП (ибупрофен, напроксен) обычно эффективнее парацетамола. Также дома может помочь массаж, хотя научных доказательств его эффективности недостаточно, но от него становится легче многим, особенно если боль не очень сильная, пишет Газета.Ru.

Если боль длится более недели и доставляет дискомфорт, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Для профилактики боли нужно двигаться, подчеркнул врач. Каждый день желательно делать 10-15 минут упражнений для спины и живота, чаще менять позу, а также правильно поднимать тяжести. При поднятии тяжелого предмета держите спину прямой, приседайте, опираясь на ноги, а не на спину, зафиксируйте корпус. Любую тяжелую вещь держите ближе к телу, чтобы уменьшить риск травмы.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
