Почему даже кофе не помогает: неожиданные причины сонливости днём

Дневная сонливость связана с циркадными ритмами и особенностями ночного сна. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина спит в машине

По словам Дорохова, у человека есть два циркадных ритма — ночной и дневной. Днем организм может требовать отдыха, и это естественно.

"То есть человек исходно в ночь он больше спит, а днем он может спать, а может не спать. В принципе в его циркадном ритме это заложено", — отметил эксперт.

Он уточнил, что дневной сон не должен превышать получаса. В противном случае человек переходит в третью стадию сна, и это мешает ночному отдыху.

"То есть можно пообедать и лечь спать на полчаса, не больше. Больше получаса спать нельзя, потому что мы переходим в третью стадию, и это будет мешать ночному сну", — пояснил Дорохов.

Специалист отметил, что кратковременный отдых после обеда положительно сказывается на работоспособности.

При этом он предупредил, что дневной сон может быть противопоказан тем, у кого уже есть проблемы с ночным засыпанием.

"Если у человека ночные проблемы со сном, то врачи ему советуют днем не спать. Потому что если он днем уснет, то опять ночью будет плохо спать", — подчеркнул Дорохов.

Эксперт добавил, что спать днем лучше до четырех часов дня. Поздний отдых может негативно сказаться на ночном сне.