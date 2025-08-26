Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO
Пушистый троянский конь: какие опасности скрывает уличный котенок для всей семьи
Долгожданное предложение: Анфиса Чехова выходит замуж в 47 лет
Камеры вычислят, кто какой национальности: необычный способ следить за порядком появился в Питере

Тропические страны скрывают врага: незаметное насекомое способно превратить царапину в трагедию

3:49
Здоровье

Мясные мухи из тропиков ведут себя гораздо агрессивнее, чем привычные насекомые, и используют раны человека в качестве "инкубатора". Личинки сначала питаются гноем и мертвыми клетками, но очень быстро проникают глубже, повреждая здоровые ткани. Это приводит к стремительному увеличению поражённой области и может закончиться летальным исходом.

Мясная муха крупный
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясная муха крупный

"Тропические мясные мухи очень агрессивны. Они не кусают, как комары, но откладывают личинки прямо в раны.", — пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

География распространения

Эти насекомые обитают в странах с жарким климатом — прежде всего в Африке и на Карибах. Именно здесь ежегодно фиксируются сотни случаев заражения. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы подобные случаи всё чаще регистрируются и за пределами эндемичных регионов.

Так, в США недавно выявили заражение у человека, вернувшегося из Гватемалы. Врачи отмечают, что глобализация и рост международного туризма значительно увеличивают риск проникновения подобных паразитов в страны, где раньше они не встречались.

Чем они отличаются от наших мух

В России тоже существуют мясные мухи, но их воздействие на организм куда менее опасно. Местные виды чаще поражают животных или питаются только отмершими тканями. Однако специалисты подчёркивают: при отсутствии должной обработки даже обычная муха может спровоцировать осложнения, если в рану попадут личинки.

"В России встречаются похожие мясные мухи, но они не столь агрессивны и редко становятся причиной тяжёлых последствий", — отметила терапевт Надежда Чернышова.

Медицинская угроза

Заражение личинками носит название миаз. В тяжёлых случаях развивается некроз тканей, и пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления поражённой области. Учитывая скорость, с которой личинки разрушают живые клетки, время играет решающую роль: от первых симптомов до критического состояния может пройти всего несколько дней.

Местные жители тропиков хорошо знакомы с этой угрозой и стараются избегать контакта с мухами, но для туристов подобная опасность остаётся малозаметной. Именно поэтому случаи миаза у приезжих фиксируются чаще — люди недооценивают риски и не уделяют внимания защите ран.

Как защититься

Медики рекомендуют путешественникам соблюдать простые меры предосторожности:

  • закрывать любые раны и ссадины стерильными повязками;
  • использовать репелленты;
  • носить одежду, защищающую кожу от контакта с насекомыми.

Особое внимание стоит уделять детям, у которых кожа более уязвима. Врачи также советуют обращаться за медицинской помощью при первых признаках воспаления или необычного характера раневого процесса.

Глобальный контекст

Проблема миаза выходит за рамки медицины: она отражает новые реалии в мире инфекций и паразитарных заболеваний. Передвижение людей и грузов по планете делает локальные угрозы частью глобальной повестки. Ученые предупреждают, что климатические изменения могут расширить ареал обитания мясных мух, в том числе в южных регионах Европы и Азии.

Сегодня этот вопрос активно изучают энтомологи и инфекционисты. Их цель — разработка новых средств защиты и своевременной диагностики, чтобы остановить распространение опасных паразитов за пределами привычных регионов, сообщает aif.ru.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг
Оптимисты одинаково смотрят на мир: вот как это объясняет наука
Деревья в стрессе: вот почему осенью листья стали желтеть быстрее обычного
Уйдёт эпоха? Алла Пугачёва может потерять имя
Германия ради Украины отказалась от социалки для своих граждан
Айтишник жестоко отомстил работодателю за сокращение в компании
Судья Рита Лин приняла дело против Tesla и Маска
Как правильно пить чай с мёдом, чтобы он оставался полезным
Лучшие менеджеры Русской Медиагруппы выступили на форуме Территория будущего. Москва 2030
Секрет, о котором молчит индустрия: ресницы утолщаются не от бренда, а от ритуала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.