Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка

В обществе укоренилась идея: хочешь похудеть — вычеркни из жизни сахар. Конфеты, торты, мороженое и сладкие напитки становятся врагами номер один. Но парадокс в том, что строгий запрет на сладкое часто не приводит к стройной фигуре, а наоборот — мешает снизить вес и провоцирует срывы.
Когда мы едим сладкое, в мозге активируются дофаминовые рецепторы. Это те же зоны, что зажигаются при влюблённости или выигрышах в азартных играх. Организм запоминает приятные ощущения и стремится повторить их снова.
Полный отказ от сахара воспринимается мозгом как стресс:
Итог: человек не худеет, а наоборот, сталкивается с перееданием и чувством вины.
Сахар вызывает выброс инсулина — гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки. Если инсулин в крови постоянно повышен, организм "запирает" жиры, не позволяя их сжигать.
Но даже при полном отказе от сладкого вес может стоять. Почему? Если жизнь наполнена стрессом, повышается уровень кортизола. Этот гормон тоже мешает расходовать жировые запасы, сигнализируя организму: "держи резервы, впереди опасность".
Выходит, что строгая диета без учёта гормонального фона не работает.
Психология играет не меньшую роль, чем биохимия. Запреты всегда усиливают влечение. Когда сладкое объявляют "врагом", мозг начинает искать лазейки:
В итоге рацион теряет баланс, а вес стоит или даже растёт.
Вместо жёсткого запрета диетологи рекомендуют гибкий подход:
Сахар сам по себе не является абсолютным злом. Опасность — в количестве и контексте. Если его слишком много и он присутствует в каждом перекусе — это ведёт к инсулинорезистентности и набору веса. Но если он встроен в сбалансированный рацион, сладкое становится частью нормальной жизни.
