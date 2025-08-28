Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:11
Здоровье

В обществе укоренилась идея: хочешь похудеть — вычеркни из жизни сахар. Конфеты, торты, мороженое и сладкие напитки становятся врагами номер один. Но парадокс в том, что строгий запрет на сладкое часто не приводит к стройной фигуре, а наоборот — мешает снизить вес и провоцирует срывы.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Биология против силы воли

Когда мы едим сладкое, в мозге активируются дофаминовые рецепторы. Это те же зоны, что зажигаются при влюблённости или выигрышах в азартных играх. Организм запоминает приятные ощущения и стремится повторить их снова.

Полный отказ от сахара воспринимается мозгом как стресс:

  • повышается тревожность,
  • усиливается тяга к быстрым углеводам,
  • страдает сон и самоконтроль.

Итог: человек не худеет, а наоборот, сталкивается с перееданием и чувством вины.

Инсулин и кортизол: двойная блокировка жира

Сахар вызывает выброс инсулина — гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки. Если инсулин в крови постоянно повышен, организм "запирает" жиры, не позволяя их сжигать.

Но даже при полном отказе от сладкого вес может стоять. Почему? Если жизнь наполнена стрессом, повышается уровень кортизола. Этот гормон тоже мешает расходовать жировые запасы, сигнализируя организму: "держи резервы, впереди опасность".

Выходит, что строгая диета без учёта гормонального фона не работает.

Почему запретный плод срывает диету

Психология играет не меньшую роль, чем биохимия. Запреты всегда усиливают влечение. Когда сладкое объявляют "врагом", мозг начинает искать лазейки:

  • тянет на ночные перекусы,
  • повышается вероятность срывов,
  • человек компенсирует сладкое другими калорийными продуктами.

В итоге рацион теряет баланс, а вес стоит или даже растёт.

Как выйти из сахарной ловушки

Вместо жёсткого запрета диетологи рекомендуют гибкий подход:

  • Ешьте сладкое после основного приёма пищи: белки и жиры снижают скачок сахара в крови.
  • Следите за порцией: 1-2 кусочка шоколада или небольшая порция десерта не навредят.
  • Соблюдайте ритм питания: приём пищи каждые 3-5 часов предотвращает переедание.
  • Поддерживайте дофамин другими способами: спорт, прогулки, массаж, творчество, тёплое общение — всё это помогает мозгу чувствовать удовольствие без сахара.
  • Контролируйте стресс и сон: нормализация гормонального фона важнее, чем полный отказ от сладкого.

Сахар в рационе: враг или союзник

Сахар сам по себе не является абсолютным злом. Опасность — в количестве и контексте. Если его слишком много и он присутствует в каждом перекусе — это ведёт к инсулинорезистентности и набору веса. Но если он встроен в сбалансированный рацион, сладкое становится частью нормальной жизни.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
