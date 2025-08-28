Эти линии на лице предсказывают потерю памяти: новый тревожный сигнал скрыт в морщинах

Обычно морщины воспринимаются лишь как эстетический признак возраста. Но свежие научные данные показывают: они могут быть связаны не только с состоянием кожи, но и с риском снижения когнитивных функций.
В журнале Alzheimer's Research and Therapy опубликованы результаты масштабной работы: в течение 12 лет учёные наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч человек среднего возраста 64 года.
У них также фиксировался рост вероятности:
Ключевой акцент сделали на морщины вокруг глаз ("гусиные лапки"). Люди с выраженными морщинами в этой зоне в 2,5 раза чаще сталкивались с ухудшением когнитивных способностей.
Учёные пока не дают окончательного ответа, почему внешние признаки старения так тесно связаны с мозгом. Существуют несколько гипотез:
Диагностика деменции на ранней стадии — сложная задача. Обычно болезнь проявляется тогда, когда нейроны уже разрушены. Если морщины и другие визуальные маркеры действительно помогут предсказать риск, это даст врачам новый инструмент профилактики.
Пока же учёные советуют относиться к результатам осторожно: речь идёт о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Но сигнал тревожный — особенно для людей, у которых есть и другие факторы риска: гипертония, диабет, ожирение, наследственность.
Даже если морщины сами по себе не станут "причиной" деменции, рекомендации остаются универсальными:
Новые исследования подтверждают: внешность действительно способна рассказать о здоровье больше, чем принято думать.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
