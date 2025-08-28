Эти линии на лице предсказывают потерю памяти: новый тревожный сигнал скрыт в морщинах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Обычно морщины воспринимаются лишь как эстетический признак возраста. Но свежие научные данные показывают: они могут быть связаны не только с состоянием кожи, но и с риском снижения когнитивных функций.

Морщина на глазах
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Морщина на глазах

Что показало исследование

В журнале Alzheimer's Research and Therapy опубликованы результаты масштабной работы: в течение 12 лет учёные наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч человек среднего возраста 64 года.

  • За это время около 6000 участников получили диагноз деменции.
  • Те, кто выглядел старше своего фактического возраста, имели на 61 % выше риск развития деменции.

У них также фиксировался рост вероятности:

  • болезни Альцгеймера — на 23 %,
  • других форм деменции — на 74 %.

Ключевой акцент сделали на морщины вокруг глаз ("гусиные лапки"). Люди с выраженными морщинами в этой зоне в 2,5 раза чаще сталкивались с ухудшением когнитивных способностей.

Возможные объяснения

Учёные пока не дают окончательного ответа, почему внешние признаки старения так тесно связаны с мозгом. Существуют несколько гипотез:

  • Воздействие ультрафиолета: избыточное пребывание на солнце повреждает не только кожу, но и косвенно влияет на нейроиммунную систему, защищающую мозг.
  • Общий процесс старения организма: если ткани лица стареют быстрее, это может отражать системные изменения в сосудах и клетках.
  • Генетическая предрасположенность: у некоторых людей биологические механизмы старения активируются одновременно в коже и в нервной системе.

Почему это важно

Диагностика деменции на ранней стадии — сложная задача. Обычно болезнь проявляется тогда, когда нейроны уже разрушены. Если морщины и другие визуальные маркеры действительно помогут предсказать риск, это даст врачам новый инструмент профилактики.

Пока же учёные советуют относиться к результатам осторожно: речь идёт о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Но сигнал тревожный — особенно для людей, у которых есть и другие факторы риска: гипертония, диабет, ожирение, наследственность.

Как снизить риски

Даже если морщины сами по себе не станут "причиной" деменции, рекомендации остаются универсальными:

  • защищать кожу и организм от чрезмерного ультрафиолета (кремы с SPF, головные уборы, избегание полуденного солнца),
  • контролировать артериальное давление и уровень сахара,
  • поддерживать физическую и умственную активность,
  • соблюдать сбалансированное питание, богатое антиоксидантами.

Новые исследования подтверждают: внешность действительно способна рассказать о здоровье больше, чем принято думать.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
