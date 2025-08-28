Эти линии на лице предсказывают потерю памяти: новый тревожный сигнал скрыт в морщинах

Обычно морщины воспринимаются лишь как эстетический признак возраста. Но свежие научные данные показывают: они могут быть связаны не только с состоянием кожи, но и с риском снижения когнитивных функций.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Морщина на глазах

Что показало исследование

В журнале Alzheimer's Research and Therapy опубликованы результаты масштабной работы: в течение 12 лет учёные наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч человек среднего возраста 64 года.

За это время около 6000 участников получили диагноз деменции.

Те, кто выглядел старше своего фактического возраста, имели на 61 % выше риск развития деменции.

У них также фиксировался рост вероятности:

болезни Альцгеймера — на 23 %,

других форм деменции — на 74 %.

Ключевой акцент сделали на морщины вокруг глаз ("гусиные лапки"). Люди с выраженными морщинами в этой зоне в 2,5 раза чаще сталкивались с ухудшением когнитивных способностей.

Возможные объяснения

Учёные пока не дают окончательного ответа, почему внешние признаки старения так тесно связаны с мозгом. Существуют несколько гипотез:

Воздействие ультрафиолета: избыточное пребывание на солнце повреждает не только кожу, но и косвенно влияет на нейроиммунную систему, защищающую мозг.

избыточное пребывание на солнце повреждает не только кожу, но и косвенно влияет на нейроиммунную систему, защищающую мозг. Общий процесс старения организма: если ткани лица стареют быстрее, это может отражать системные изменения в сосудах и клетках.

если ткани лица стареют быстрее, это может отражать системные изменения в сосудах и клетках. Генетическая предрасположенность: у некоторых людей биологические механизмы старения активируются одновременно в коже и в нервной системе.

Почему это важно

Диагностика деменции на ранней стадии — сложная задача. Обычно болезнь проявляется тогда, когда нейроны уже разрушены. Если морщины и другие визуальные маркеры действительно помогут предсказать риск, это даст врачам новый инструмент профилактики.

Пока же учёные советуют относиться к результатам осторожно: речь идёт о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Но сигнал тревожный — особенно для людей, у которых есть и другие факторы риска: гипертония, диабет, ожирение, наследственность.

Как снизить риски

Даже если морщины сами по себе не станут "причиной" деменции, рекомендации остаются универсальными:

защищать кожу и организм от чрезмерного ультрафиолета (кремы с SPF, головные уборы, избегание полуденного солнца),

контролировать артериальное давление и уровень сахара,

поддерживать физическую и умственную активность,

соблюдать сбалансированное питание, богатое антиоксидантами.

Новые исследования подтверждают: внешность действительно способна рассказать о здоровье больше, чем принято думать.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

