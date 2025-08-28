Это не лекарства, а плацебо с ценником: 5 популярных средств, которых нет в международных рекомендациях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:46
Здоровье

Полки аптек ломятся от "чудо-средств", обещающих улучшить память, защитить печень или поднять иммунитет. Но у многих из них за громкой рекламой нет научных доказательств. Врачи доказательной медицины предупреждают: такие препараты не только не приносят пользы, но и отвлекают пациентов от реально работающего лечения.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Гомеопатия: магия вместо химии

Гомеопатия строится на парадоксальном принципе: чем меньше вещества — тем сильнее действие. Поэтому препараты разводят до такой степени, что в растворе практически ничего не остаётся. Крупные обзоры показали: гомеопатия работает не лучше плацебо.

  • Великобритания в 2017 году официально отказалась финансировать такие средства.
  • США отмечают: убедительных данных об их эффективности нет.

Опасность кроется не в самих препаратах (они безвредны), а в том, что человек тратит время на "пустышку", вместо того чтобы лечиться доказанными методами.

Ноотропы: таблетки для ума или иллюзия

Ноотропы обещают улучшить память и внимание. В России их назначают от детских речевых задержек до последствий травм. Но…

  • Качественных исследований мало, а те, что есть, имеют серьёзные изъяны.
  • Неврологи Университета Джонса Хопкинса прямо говорят: у здоровых людей они не повышают когнитивные способности.

В США ноотропы относятся к БАДам, а у нас они до сих пор входят в перечень жизненно важных препаратов — при том, что реальной пользы не доказано.

Иммуномодуляторы и противовирусные: ложная защита

Осенью и зимой реклама обещает "поднять иммунитет" и "убить вирусы". Но иммуномодуляторы, стимулирующие выработку интерферонов, на деле бессмысленны — организм и так запускает эти процессы.

  • В международных рекомендациях таких средств нет.
  • Настоящая польза есть только у препаратов, действующих на вирус гриппа (осельтамивир, занамивир). Но даже они сокращают болезнь максимум на один день и только при раннем приёме.

Во всех остальных случаях при ОРВИ достаточно отдыха, жидкости и симптоматической терапии.

Хондропротекторы: дорогие витамины для суставов

Эти препараты с глюкозамином и хондроитином широко назначают при артрозе. Однако:

  • Метаанализы не выявили значимого эффекта.
  • Иногда комбинация показывала результат хуже плацебо.
  • Организм сам синтезирует эти вещества, и приём "снаружи" баланс не меняет.

Инъекции гиалуроновой кислоты тоже дают только кратковременное облегчение и высокий риск побочек.

Гепатопротекторы: миф о спасении печени

Фосфолипиды, адеметионин и десятки других "защитников печени" активно рекламируются. Но:

  • Фосфолипиды встраиваться в клетки не умеют, а Кокрейновский обзор показал: эффекта при жировой болезни печени нет.
  • Адеметионин может немного улучшить анализы, но не влияет на смертность и тяжесть болезней.

В США и Европе такие средства даже не считаются лекарствами, их продают как БАДы.

Что действительно работает

  • Вакцинация снижает риски тяжёлых инфекций.
  • Здоровый сон, питание, физическая активность - доказанный способ поддержать мозг и иммунитет.
  • Терапия по клиническим рекомендациям реально влияет на исход болезни.

А гомеопатия, ноотропы, хондропротекторы и гепатопротекторы — это, по сути, красивая упаковка без содержания.

Уточнения

Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — "буду угоден, понравлюсь"): вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
