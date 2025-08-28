Это не лекарства, а плацебо с ценником: 5 популярных средств, которых нет в международных рекомендациях

Полки аптек ломятся от "чудо-средств", обещающих улучшить память, защитить печень или поднять иммунитет. Но у многих из них за громкой рекламой нет научных доказательств. Врачи доказательной медицины предупреждают: такие препараты не только не приносят пользы, но и отвлекают пациентов от реально работающего лечения.
Гомеопатия строится на парадоксальном принципе: чем меньше вещества — тем сильнее действие. Поэтому препараты разводят до такой степени, что в растворе практически ничего не остаётся. Крупные обзоры показали: гомеопатия работает не лучше плацебо.
Опасность кроется не в самих препаратах (они безвредны), а в том, что человек тратит время на "пустышку", вместо того чтобы лечиться доказанными методами.
Ноотропы обещают улучшить память и внимание. В России их назначают от детских речевых задержек до последствий травм. Но…
В США ноотропы относятся к БАДам, а у нас они до сих пор входят в перечень жизненно важных препаратов — при том, что реальной пользы не доказано.
Осенью и зимой реклама обещает "поднять иммунитет" и "убить вирусы". Но иммуномодуляторы, стимулирующие выработку интерферонов, на деле бессмысленны — организм и так запускает эти процессы.
Во всех остальных случаях при ОРВИ достаточно отдыха, жидкости и симптоматической терапии.
Эти препараты с глюкозамином и хондроитином широко назначают при артрозе. Однако:
Инъекции гиалуроновой кислоты тоже дают только кратковременное облегчение и высокий риск побочек.
Фосфолипиды, адеметионин и десятки других "защитников печени" активно рекламируются. Но:
В США и Европе такие средства даже не считаются лекарствами, их продают как БАДы.
А гомеопатия, ноотропы, хондропротекторы и гепатопротекторы — это, по сути, красивая упаковка без содержания.
Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — "буду угоден, понравлюсь"): вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.
