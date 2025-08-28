Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Представьте: вы заходите в ванную, смотрите в зеркало и видите… незнакомца. Лицо, тело, одежда — всё совпадает с вашими, но мозг категорически отказывается признавать это отражение вашим собственным. Именно с таким невероятным феноменом столкнулся 78-летний француз, вошедший в историю медицины как один из редчайших пациентов с атипичным синдромом Капгра.

Пожилой мужчина смотрит в зеркало
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина смотрит в зеркало

Незнакомец в ванной

Мистер Б., как его называют врачи в отчёте, однажды заметил в зеркале "другого человека". Он был его полной копией, но воспринимался как чужак. Мужчина даже пытался завязать разговор с "незнакомцем" и, будучи в замешательстве, накрывал на стол приборы для двоих, будто готовился к ужину с гостем. Ситуация ухудшилась, когда отражение стало казаться ему агрессивным, и тогда дочь настояла на обращении к врачам.

Диагноз: атипичный синдром Капгра

Обычно синдром Капгра проявляется тем, что больные уверены: их близких заменили двойниками-самозванцами. В случае же мистера Б. патология проявилась в зеркале: мозг воспринимал собственное отражение как чужого человека.

Врачи прописали пациенту антипсихотические и противотревожные препараты. Через три месяца лечения мужчина сообщил, что "незнакомец исчез".

Зеркальные двойники в истории медицины

Подобные случаи чрезвычайно редки. В медицинской литературе описаны лишь два:

  • 61-летняя новозеландка, которая в 1968 году боялась "двойника", появлявшегося исключительно в зеркале;
  • 77-летняя женщина (1989 год), уверенная, что разговаривает с точной копией самой себя.

Почему это происходит

Учёные связывают феномен с нарушениями в системе распознавания лиц. Для ориентира стоит вспомнить прозопагнозию ("слепоту на лица"), когда люди перестают узнавать даже самых близких. При синдроме Капгра механизмы иные: пациент вроде бы видит знакомое лицо, но не ощущает эмоциональной связи с ним, поэтому мозг объявляет его "чужим".

У мистера Б. произошло ещё более сложное повреждение — сбой сразу в двух системах:

  • явной (отвечающей за распознавание лиц);
  • скрытой (создающей ощущение знакомости).

В результате собственное отражение воспринималось как реальный человек, но абсолютно посторонний.

Что это значит для науки

Такие случаи помогают исследователям лучше понять, как работает восприятие и где именно могут происходить сбои. Оказывается, ощущение "это я" или "это знакомый человек" — результат тонкой работы нейронных сетей. Стоит им выйти из строя, и привычный мир превращается в иллюзию.

Уточнения

Пацие́нт - человек или другое живое существо, получающий(-ее) медицинскую помощь, подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, а также пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия у него заболевания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
