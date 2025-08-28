Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность

Представьте: вы заходите в ванную, смотрите в зеркало и видите… незнакомца. Лицо, тело, одежда — всё совпадает с вашими, но мозг категорически отказывается признавать это отражение вашим собственным. Именно с таким невероятным феноменом столкнулся 78-летний француз, вошедший в историю медицины как один из редчайших пациентов с атипичным синдромом Капгра.
Мистер Б., как его называют врачи в отчёте, однажды заметил в зеркале "другого человека". Он был его полной копией, но воспринимался как чужак. Мужчина даже пытался завязать разговор с "незнакомцем" и, будучи в замешательстве, накрывал на стол приборы для двоих, будто готовился к ужину с гостем. Ситуация ухудшилась, когда отражение стало казаться ему агрессивным, и тогда дочь настояла на обращении к врачам.
Обычно синдром Капгра проявляется тем, что больные уверены: их близких заменили двойниками-самозванцами. В случае же мистера Б. патология проявилась в зеркале: мозг воспринимал собственное отражение как чужого человека.
Врачи прописали пациенту антипсихотические и противотревожные препараты. Через три месяца лечения мужчина сообщил, что "незнакомец исчез".
Подобные случаи чрезвычайно редки. В медицинской литературе описаны лишь два:
Учёные связывают феномен с нарушениями в системе распознавания лиц. Для ориентира стоит вспомнить прозопагнозию ("слепоту на лица"), когда люди перестают узнавать даже самых близких. При синдроме Капгра механизмы иные: пациент вроде бы видит знакомое лицо, но не ощущает эмоциональной связи с ним, поэтому мозг объявляет его "чужим".
У мистера Б. произошло ещё более сложное повреждение — сбой сразу в двух системах:
В результате собственное отражение воспринималось как реальный человек, но абсолютно посторонний.
Такие случаи помогают исследователям лучше понять, как работает восприятие и где именно могут происходить сбои. Оказывается, ощущение "это я" или "это знакомый человек" — результат тонкой работы нейронных сетей. Стоит им выйти из строя, и привычный мир превращается в иллюзию.
