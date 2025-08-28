Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно

Солнечные ванны и золотистый загар — для многих неотъемлемая часть летнего отдыха. Но за красотой кожи может скрываться серьёзный риск: ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК клеток и ускоряет процессы старения кожи, а также увеличивает вероятность развития меланомы и других онкологических заболеваний. Именно поэтому врачи снова и снова напоминают: регулярная проверка родинок — не прихоть, а жизненно важная привычка.
Существует мнение, что обследовать кожу стоит только в сентябре, сразу после возвращения из отпуска. Но специалисты подчеркивают: решающим фактором является не время года, а наличие факторов риска. Осмотр у дерматолога не привязан к сезону. Гораздо важнее, кому именно стоит делать это регулярно.
По словам профессора Джованни Пеллакани, президента Итальянского общества дерматологии (Sidemast), около 2-3 % населения находятся в зоне повышенного риска и должны находиться под постоянным наблюдением.
Дерматологи выделяют несколько категорий людей, которым обследование кожи и родинок показано особенно часто:
Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий, визит к врачу не стоит откладывать.
Врачи рекомендуют использовать правило ABCDE при самостоятельном осмотре родинок:
При обнаружении подобных признаков следует немедленно записаться на приём к дерматологу.
Главная опасность меланомы и других кожных опухолей в том, что на ранних стадиях они не вызывают дискомфорта. Родинка может казаться "привычной", но в клетках уже идут патологические изменения. Именно поэтому ежегодный осмотр у специалиста (а при наличии факторов риска — каждые 6 месяцев) позволяет выявить болезнь на начальной стадии, когда прогноз на излечение максимально благоприятный.
Ро́динки - врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
