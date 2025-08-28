Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнечные ванны и золотистый загар — для многих неотъемлемая часть летнего отдыха. Но за красотой кожи может скрываться серьёзный риск: ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК клеток и ускоряет процессы старения кожи, а также увеличивает вероятность развития меланомы и других онкологических заболеваний. Именно поэтому врачи снова и снова напоминают: регулярная проверка родинок — не прихоть, а жизненно важная привычка.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

Проверка родинок: мифы и реальность

Существует мнение, что обследовать кожу стоит только в сентябре, сразу после возвращения из отпуска. Но специалисты подчеркивают: решающим фактором является не время года, а наличие факторов риска. Осмотр у дерматолога не привязан к сезону. Гораздо важнее, кому именно стоит делать это регулярно.

По словам профессора Джованни Пеллакани, президента Итальянского общества дерматологии (Sidemast), около 2-3 % населения находятся в зоне повышенного риска и должны находиться под постоянным наблюдением.

Кто входит в группу риска

Дерматологи выделяют несколько категорий людей, которым обследование кожи и родинок показано особенно часто:

Люди со светлой кожей , рыжими или светлыми волосами, голубыми глазами. Их кожа содержит мало меланина и быстрее повреждается солнцем.

, рыжими или светлыми волосами, голубыми глазами. Их кожа содержит мало меланина и быстрее повреждается солнцем. Те, у кого много родинок (более 50) или имеются атипичные невусы — крупные, с неровными краями и неоднородной окраской.

(более 50) или имеются атипичные невусы — крупные, с неровными краями и неоднородной окраской. Лица с семейной историей меланомы или других кожных онкозаболеваний. Наследственный фактор играет огромную роль.

или других кожных онкозаболеваний. Наследственный фактор играет огромную роль. Те, кто часто загорает без защиты , злоупотребляет солярием или получил в детстве несколько сильных солнечных ожогов.

, злоупотребляет солярием или получил в детстве несколько сильных солнечных ожогов. Люди со сниженным иммунитетом - например, после пересадки органов или долгого лечения иммунодепрессантами.

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий, визит к врачу не стоит откладывать.

На что обратить внимание самостоятельно

Врачи рекомендуют использовать правило ABCDE при самостоятельном осмотре родинок:

A (Asymmetry) - асимметрия формы;

- асимметрия формы; B (Border) - неровные, размытые или "рваные" края;

- неровные, размытые или "рваные" края; C (Color) - неоднородный цвет (чёрный, коричневый, красный, серый);

- неоднородный цвет (чёрный, коричневый, красный, серый); D (Diameter) - диаметр более 6 мм;

- диаметр более 6 мм; E (Evolution) - любые изменения: рост, зуд, кровоточивость.

При обнаружении подобных признаков следует немедленно записаться на приём к дерматологу.

Зачем регулярный контроль так важен

Главная опасность меланомы и других кожных опухолей в том, что на ранних стадиях они не вызывают дискомфорта. Родинка может казаться "привычной", но в клетках уже идут патологические изменения. Именно поэтому ежегодный осмотр у специалиста (а при наличии факторов риска — каждые 6 месяцев) позволяет выявить болезнь на начальной стадии, когда прогноз на излечение максимально благоприятный.

Уточнения

Ро́динки - врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

