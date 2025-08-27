Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России
Битва за Арктику: HD Hyundai готовит ответный удар в судостроении соперникам из Китая и Японии
Российских солдат хотят загнать в болота? Поляки и финны придумали новый план
Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое
Самый большой обман в мире собак: пудель — это не то, за что себя выдаёт
Отцовская чудо-способность найдена: вот почему папы лучше понимают своих малышей
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга

Засыпать за минуту — реально: простой трюк, который отключает тревожный мозг без таблеток

3:56
Здоровье

Современный человек умеет работать на износ, но часто не умеет отдыхать. Засыпание превращается в испытание: мысли не дают покоя, тело не может расслабиться, а ночи проходят в метаниях. Но, как отмечают специалисты по сну, создать условия для быстрого и качественного отдыха всё же возможно.

Пожилой мужчина спит на боку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина спит на боку

Почему мозг не спешит выключаться

Вечер — это время, когда наш разум начинает интенсивно сортировать и обрабатывать накопленную за день информацию. Именно поэтому так сложно переключиться: даже если тело устало, мозг продолжает работать в режиме "аналитика". Особенно тяжело это даётся людям, привыкшим контролировать всё вокруг: для них сон — испытание, требующее полной сдачи без сопротивления.

Психологи не случайно называют сон "маленькой смертью": это момент доверия, в котором нужно позволить телу и сознанию отпустить контроль. Но здесь на помощь приходят специальные техники расслабления.

Софрология: когда дыхание становится ключом ко сну

Французская практика софрологии всё чаще упоминается среди естественных методов борьбы с бессонницей. Она соединяет дыхание, расслабление мышц и визуализацию, помогая телу и мозгу синхронно "отключаться".

Главная техника — абдоминальное дыхание.

  • Лягте на спину, положив руки на живот.
  • Вдохните глубоко, словно надувая живот мягким шариком.
  • На выдохе представьте, что ваш живот сдувается, а тело становится тяжелее и словно "врастает" в матрас.
  • Обратите внимание на точки соприкосновения тела и кровати: это усиливает ощущение расслабления.

Через несколько минут дыхания мышцы расслабляются, мысли замедляются, и сон приходит естественным образом.

Подготовка ко сну начинается днём

Эксперты подчёркивают: бороться с бессонницей только перед сном — малоэффективно. Организм нужно готовить заранее.

  • В течение дня устраивайте короткие паузы на дыхание или медитацию. Даже 3 минуты помогают снизить уровень стресса.
  • Вечером откажитесь от экранов хотя бы за час до сна: свет гаджетов мешает выработке мелатонина.
  • Последний приём пищи — за 2-3 часа до отдыха, чтобы пищеварение не мешало расслаблению.

Регулярность тоже играет огромную роль. Лучше уделять по несколько минут дыхательным практикам каждый день, чем устраивать часовые "марафоны" один раз в неделю.

Визуализация: закрыть день и отпустить его

Софролог Гаэль Питон советует перед сном представить прошедший день в виде книги или страницы, которую вы закрываете. Добавьте намерение: "Я хочу провести спокойную ночь и восстановиться". На вдохе активизируйте это желание, а на выдохе представьте, что каждая клетка вашего тела наполняется энергией сна.

Дополнительные советы экспертов

  • Создайте ритуал сна: одно и то же действие (чтение пары страниц книги, чашка тёплого травяного чая, расслабляющая музыка) станет сигналом для организма.
  • Обеспечьте комфортное окружение: прохладная комната (+18…+20 °C), затемнение и тишина способствуют быстрому засыпанию.
  • Используйте ароматы: лаванда, мелисса и ромашка доказали эффективность как мягкие природные седативные средства.

Заснуть "по щелчку" невозможно, но можно создать условия, при которых сон приходит естественно и быстро. Главное — не бороться с собой, а дать телу и мозгу шанс на восстановление. Абдоминальное дыхание, визуализация и регулярные практики релаксации — простые, но действенные инструменты, доступные каждому.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука
92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом
Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант
Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие
С чистого листа: как Медведева пережила расставание и нашла новую любовь
Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды
Аджса Луна шокирует Венгрию: как одно выступление вызвало шквал критики и ненависти
Секретное оружие Наполи на поле Кальяри: Алессандро Буонджорно может остаться за бортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.