Не морщинится, не увядает, не стареет: в теле человека есть орган, забывший про возраст

Здоровье

Когда речь заходит о старении, мы представляем себе морщины, ослабленные мышцы, хрупкие кости и постепенный износ внутренних органов. Однако природа предусмотрела удивительные исключения: некоторые ткани в нашем теле способны сопротивляться времени и даже в преклонном возрасте сохраняют молодость.

Роговица — окно, которое всегда прозрачно

Один из таких феноменов — роговица глаза. Эта тонкая, но прочная мембрана ежедневно выдерживает колоссальные нагрузки, однако с возрастом почти не изменяется. Причина в её особом строении:

в ней нет кровеносных сосудов , которые обычно становятся источником воспалений и накопления токсинов в других тканях;

, которые обычно становятся источником воспалений и накопления токсинов в других тканях; она постоянно омывается слёзной плёнкой , получая защиту от микроорганизмов и механических повреждений;

, получая защиту от микроорганизмов и механических повреждений; роговица обновляется сама: клетки замещаются новыми, сохраняя прозрачность и прочность.

"Роговица — одна из немногих тканей, которая практически не меняется на протяжении жизни человека. Даже в 80 лет она остаётся столь же функциональной, как в молодости". — подчёркивает специалист по биологии старения, профессор Эрик Буланже.

Разумеется, существуют болезни глаз — катаракта, кератит, дистрофии, — но сами процессы старения затрагивают роговицу минимально.

Печень — орган вечной регенерации

Ещё более удивителен феномен печени. Она — крупнейшая железа нашего организма: весит около 1,5 кг, достигает 28 см в ширину и выполняет сотни функций. Но главное — печень практически не стареет.

Учёные Дрезденского университета установили: средний возраст печени у человека составляет всего три года. Это значит, что клетки органа постоянно обновляются, создавая эффект "вечной молодости".

Большинство гепатоцитов (основных клеток печени) обновляются каждые 2-3 года.

Некоторые клетки (полиплоидные) могут существовать дольше, но они составляют исключение.

Благодаря этому обновлению печень остаётся "молодой" даже у людей в возрасте 70-80 лет.

Это свойство позволяет органу быстро восстанавливаться после травм и даже частичного хирургического удаления.

Почему при такой регенерации возможен рак печени

На первый взгляд, постоянное обновление должно защищать печень от болезней. Но учёные подчёркивают: регенерация — не абсолютный щит. Хроническое воспаление, вирусные инфекции, воздействие токсинов и неправильный образ жизни приводят к патологическим изменениям, которые не зависят от "возраста" клеток.

"Орган может оставаться молодым на клеточном уровне, но это не отменяет влияние воспалительных процессов и внешних факторов, которые запускают рак или цирроз". — отмечает соавтор исследования, Олаф Бергманн.

Таким образом, печень — уникальное сочетание вечной молодости и уязвимости.

Старение — больше, чем износ тканей

Главный вывод учёных заключается в том, что старение — процесс многослойный. Он не сводится к простому "износу". Есть органы, которые почти не чувствуют времени, но при этом подвержены внешним факторам. И наоборот — ткани, которые напрямую зависят от циркуляции крови, окислительного стресса и наследственности, стареют быстрее.

Для практической жизни это означает:

беречь глаза от травм и инфекций, чтобы сохранить их природную защиту;

поддерживать печень с помощью правильного питания, отказа от алкоголя и своевременной диагностики;

помнить, что молодость органов зависит не только от биологии, но и от нашего образа жизни.

Получается, что в нашем теле есть удивительные островки вечной молодости — роговица и печень. Их пример напоминает: старение можно замедлить, если помогать организму справляться с нагрузками и не провоцировать болезни.

Уточнения

Во́зраст - продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

