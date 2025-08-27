Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:50
Здоровье

Повышенное артериальное давление — тихий враг, о котором часто забывают, пока он не приводит к тяжёлым последствиям. Мы привыкли связывать гипертонию с риском инсульта и инфаркта, но новые медицинские исследования показывают: хронически высокое давление бьёт не только по сосудам, но и по мозгу, приближая развитие слабоумия.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Гипертония и деменция: скрытая связь

Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация в свежих рекомендациях подчёркивают: гипертония — главный модифицируемый фактор риска. Если её держать под контролем, можно реально снизить вероятность:

  • ишемической болезни сердца;
  • сердечной недостаточности;
  • инсульта;
  • хронической болезни почек;
  • деменции, включая болезнь Альцгеймера.

По данным ВОЗ, деменция поражает память, мышление и способность к повседневной жизни. У больного постепенно разрушаются нервные связи, страдают поведение, речь, мотивация. Но если вовремя корректировать давление, мозг дольше сохраняет работоспособность.

Что изменилось в рекомендациях врачей

Раньше медикаментозную терапию назначали при стойком повышении давления от 140/90 мм рт. ст…

Теперь граница снижена: лечить нужно уже при 130/80 мм рт. ст., если за 3-6 месяцев изменения образа жизни не дали результата.

  • Цель терапии — удерживать показатели ниже 130/80 мм рт. ст. у всех взрослых.

Давление 120/80 мм рт. ст. считается нормальным, выше — тревожным сигналом.

Таким образом, в зоне риска оказывается гораздо больше людей, чем считалось раньше.

Почему давление растёт

Причины гипертонии многогранны, и часто они сочетаются:

  • злоупотребление солью и алкоголем;
  • малоподвижный образ жизни;
  • избыточный вес;
  • хронический стресс;
  • наследственная предрасположенность.

Но главный парадокс в том, что многие люди даже не подозревают о проблеме: гипертония долго протекает бессимптомно.

Как образ жизни помогает держать давление в норме

Эксперты подчёркивают: лекарства — лишь часть терапии. Основу составляет коррекция привычек.

  • Полный отказ от курения и снижение алкоголя: официальная безопасная норма — не более двух порций алкоголя в день и не ежедневно. Но чем меньше, тем лучше.
  • Физическая активность: ежедневные прогулки, плавание, велосипед, лёгкий бег — всё это укрепляет сосуды и снижает нагрузку на сердце.
  • Рацион с минимумом соли и быстрых углеводов: чем меньше переработанных продуктов и фастфуда, тем стабильнее давление.
  • Контроль веса: каждый лишний килограмм усиливает нагрузку на сердце и сосуды.
  • Сон и стресс: хроническое недосыпание и постоянное напряжение напрямую повышают давление.

Чем опасно игнорировать лечение

Отказ от контроля давления — это не просто головные боли и усталость. Последствия куда серьёзнее:

  • инсульт, который может лишить речи и движения;
  • инфаркт миокарда;
  • хроническая почечная недостаточность;
  • постепенное разрушение когнитивных функций и развитие деменции.

Высокое давление — это не просто цифры в тонометре. Это сигнал, что мозг и сердце работают на пределе. И если раньше считалось, что "немного повышенное" давление можно терпеть, то сейчас врачи однозначно говорят: превышать 130/80 мм рт. ст. нельзя.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
