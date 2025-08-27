Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти

Повышенное артериальное давление — тихий враг, о котором часто забывают, пока он не приводит к тяжёлым последствиям. Мы привыкли связывать гипертонию с риском инсульта и инфаркта, но новые медицинские исследования показывают: хронически высокое давление бьёт не только по сосудам, но и по мозгу, приближая развитие слабоумия.
Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация в свежих рекомендациях подчёркивают: гипертония — главный модифицируемый фактор риска. Если её держать под контролем, можно реально снизить вероятность:
По данным ВОЗ, деменция поражает память, мышление и способность к повседневной жизни. У больного постепенно разрушаются нервные связи, страдают поведение, речь, мотивация. Но если вовремя корректировать давление, мозг дольше сохраняет работоспособность.
Раньше медикаментозную терапию назначали при стойком повышении давления от 140/90 мм рт. ст…
Теперь граница снижена: лечить нужно уже при 130/80 мм рт. ст., если за 3-6 месяцев изменения образа жизни не дали результата.
Давление 120/80 мм рт. ст. считается нормальным, выше — тревожным сигналом.
Таким образом, в зоне риска оказывается гораздо больше людей, чем считалось раньше.
Причины гипертонии многогранны, и часто они сочетаются:
Но главный парадокс в том, что многие люди даже не подозревают о проблеме: гипертония долго протекает бессимптомно.
Эксперты подчёркивают: лекарства — лишь часть терапии. Основу составляет коррекция привычек.
Отказ от контроля давления — это не просто головные боли и усталость. Последствия куда серьёзнее:
Высокое давление — это не просто цифры в тонометре. Это сигнал, что мозг и сердце работают на пределе. И если раньше считалось, что "немного повышенное" давление можно терпеть, то сейчас врачи однозначно говорят: превышать 130/80 мм рт. ст. нельзя.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.