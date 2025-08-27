Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку

Арбуз — одна из самых любимых ягод конца лета. Он ассоциируется с отдыхом, жаркими днями и освежающим вкусом. Но эта полосатая ягода — не только лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ. Важно понимать, чем именно арбуз полезен для организма, какие у него есть ограничения, а также как правильно его выбрать и хранить.

Фото: unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License Еда,

Чем полезен арбуз

Состав и калорийность

На 92 % арбуз состоит из воды, а потому отлично утоляет жажду. При этом он очень лёгкий для организма: всего 30 ккал на 100 г продукта. В его составе есть:

витамины А, С, группы В ;

; микроэлементы: калий, магний, фосфор, железо, марганец ;

; антиоксиданты: ликопин, каротиноиды, флавоноиды ;

; аминокислота цитруллин, важная для мышечного восстановления.

Польза для организма

Гидратация: в жару несколько долек арбуза способны заменить стакан воды и при этом насытить организм минералами.

в жару несколько долек арбуза способны заменить стакан воды и при этом насытить организм минералами. Кости, кожа, зрение: витамин А укрепляет костную ткань, улучшает зрение и состояние кожи.

витамин А укрепляет костную ткань, улучшает зрение и состояние кожи. Иммунитет: 100 г арбуза содержат до 10 % дневной нормы витамина С, который помогает снизить риск хронических заболеваний и замедляет воспалительные процессы.

100 г арбуза содержат до 10 % дневной нормы витамина С, который помогает снизить риск хронических заболеваний и замедляет воспалительные процессы. Сердечно-сосудистая система: ликопин способствует снижению артериального давления, а калий поддерживает работу сердца.

ликопин способствует снижению артериального давления, а калий поддерживает работу сердца. Профилактика онкологии: антиоксиданты борются со свободными радикалами, уменьшая вероятность повреждения клеток.

антиоксиданты борются со свободными радикалами, уменьшая вероятность повреждения клеток. Контроль веса: арбуз быстро насыщает, а исследования показали, что замена им высококалорийных перекусов помогает снижать индекс массы тела и объёмы талии.

арбуз быстро насыщает, а исследования показали, что замена им высококалорийных перекусов помогает снижать индекс массы тела и объёмы талии. Восстановление мышц: цитруллин уменьшает мышечную усталость, что особенно важно для спортсменов.

Польза арбузных семечек

Мы часто их выбрасываем, но в 100 г семян содержится:

фосфор - 108 % суточной нормы,

- 108 % суточной нормы, магний - 129 %,

- 129 %, калий - 13 %,

- 13 %, железо - до 90 % нормы для мужчин,

- до 90 % нормы для мужчин, цинк - 90 %.

Семечки можно подсушить и использовать как полезный перекус.

Возможный вред арбуза

Полезный продукт может стать проблемой, если употреблять его без меры.

Высокий гликемический индекс (ГИ = 76) - уровень сахара в крови повышается быстро, поэтому диабетикам нужно ограничивать количество.

- уровень сахара в крови повышается быстро, поэтому диабетикам нужно ограничивать количество. Избыток ликопина (свыше 20 мг в день, что соответствует 250-800 г арбуза в зависимости от сорта) может вызывать тошноту, диарею и снижение давления.

(свыше 20 мг в день, что соответствует 250-800 г арбуза в зависимости от сорта) может вызывать тошноту, диарею и снижение давления. Аллергия и индивидуальная непереносимость встречаются редко, но возможны.

Как правильно выбрать спелый арбуз

При покупке обратите внимание:

Жёлтое или оранжевое пятно на боку — знак, что арбуз дозревал на грядке.

на боку — знак, что арбуз дозревал на грядке. Паутинка на корке говорит о сладости плода.

говорит о сладости плода. Цвет должен быть тёмно-зелёным и матовым, без блеска.

должен быть тёмно-зелёным и матовым, без блеска. Звонкий звук при постукивании указывает на целую, не крахмалистую мякоть.

Как хранить арбуз

Целый плод хранится 2-3 недели в прохладном месте или холодильнике.

хранится 2-3 недели в прохладном месте или холодильнике. Нарезанный арбуз храните только в закрытой ёмкости, не более 4-5 дней.

храните только в закрытой ёмкости, не более 4-5 дней. Оптимальная температура - от +5 до +8 °C.

Можно ли есть арбуз каждый день

Да, если нет противопоказаний и вы не превышаете разумные порции (до 300-500 г за один приём пищи). Арбуз прекрасно подходит для ежедневного рациона в сезон, помогает поддерживать водный баланс, насыщает витаминами и не перегружает организм лишними калориями. Главное — не заменять им полноценные приёмы пищи и помнить о балансе.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

