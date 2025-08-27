Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку

Арбуз — одна из самых любимых ягод конца лета. Он ассоциируется с отдыхом, жаркими днями и освежающим вкусом. Но эта полосатая ягода — не только лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ. Важно понимать, чем именно арбуз полезен для организма, какие у него есть ограничения, а также как правильно его выбрать и хранить.
Чем полезен арбуз
Состав и калорийность
На 92 % арбуз состоит из воды, а потому отлично утоляет жажду. При этом он очень лёгкий для организма: всего 30 ккал на 100 г продукта. В его составе есть:
Контроль веса: арбуз быстро насыщает, а исследования показали, что замена им высококалорийных перекусов помогает снижать индекс массы тела и объёмы талии.
Восстановление мышц: цитруллин уменьшает мышечную усталость, что особенно важно для спортсменов.
Польза арбузных семечек
Мы часто их выбрасываем, но в 100 г семян содержится:
фосфор - 108 % суточной нормы,
магний - 129 %,
калий - 13 %,
железо - до 90 % нормы для мужчин,
цинк - 90 %.
Семечки можно подсушить и использовать как полезный перекус.
Возможный вред арбуза
Полезный продукт может стать проблемой, если употреблять его без меры.
Высокий гликемический индекс (ГИ = 76) - уровень сахара в крови повышается быстро, поэтому диабетикам нужно ограничивать количество.
Избыток ликопина (свыше 20 мг в день, что соответствует 250-800 г арбуза в зависимости от сорта) может вызывать тошноту, диарею и снижение давления.
Аллергия и индивидуальная непереносимость встречаются редко, но возможны.
Как правильно выбрать спелый арбуз
При покупке обратите внимание:
Жёлтое или оранжевое пятно на боку — знак, что арбуз дозревал на грядке.
Паутинка на корке говорит о сладости плода.
Цвет должен быть тёмно-зелёным и матовым, без блеска.
Звонкий звук при постукивании указывает на целую, не крахмалистую мякоть.
Как хранить арбуз
Целый плод хранится 2-3 недели в прохладном месте или холодильнике.
Нарезанный арбуз храните только в закрытой ёмкости, не более 4-5 дней.
Оптимальная температура - от +5 до +8 °C.
Можно ли есть арбуз каждый день
Да, если нет противопоказаний и вы не превышаете разумные порции (до 300-500 г за один приём пищи). Арбуз прекрасно подходит для ежедневного рациона в сезон, помогает поддерживать водный баланс, насыщает витаминами и не перегружает организм лишними калориями. Главное — не заменять им полноценные приёмы пищи и помнить о балансе.
Уточнения
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
