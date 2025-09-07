Вампиры не ошибались: молодая кровь влияет на регенерацию клеток

Учёные из Германии провели исследование и выяснили, что факторы, содержащиеся в крови молодых людей, способны омолаживать стареющую кожу. Однако эффект проявляется только при наличии клеток костного мозга.
Для работы использовали 3D-модельный "орган-на-чипе", в котором были объединены кожа и костный мозг с кроветворными клетками. Молодая сыворотка сама по себе не давала результата, но в сочетании с клетками костного мозга запускала процессы регенерации кожи: усиливалось деление клеток и улучшалась работа митохондрий.
Белки с омолаживающим эффектом
В ответ на воздействие молодой крови клетки костного мозга выделили 55 белков. Семь из них оказали выраженное омолаживающее действие: стимулировали выработку коллагена, повышали способность клеток к обновлению и даже превращали их в более гибкие регенеративные формы.
Важность системного подхода
Результаты показывают, что омоложение кожи — это не локальный процесс. Оно связано с системным влиянием крови и костного мозга через сложное химическое взаимодействие.
Уточнения
Кровь - жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.
