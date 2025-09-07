Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется

Многие уверены, что летом можно "запастись" витаминами на целый год, налегая на фрукты и овощи.
Однако врач-терапевт Марина Мелешина в беседе с Life. ru развеяла этот миф и рассказала, какие вещества действительно накапливаются, а какие требуют постоянного пополнения.
Какие витамины задерживаются в организме
По словам Марины Мелешиной, витамины усваиваются по-разному.
Витамины, требующие постоянного поступления
Мелешина подчёркивает, что витамин C не накапливается: его излишки выводятся из организма. То же касается водорастворимых витаминов группы B. А вот жирорастворимые витамины A, D, E и K могут сохраняться некоторое время.
Полезные советы перед осенью
Летом действительно стоит есть больше овощей, ягод и фруктов, но рассчитывать на "запас" на весь год не стоит. Врач рекомендует в конце лета придерживаться сбалансированного питания, включать в рацион рыбу, яйца и пробиотики, поддерживать водный баланс и спать не менее восьми часов в сутки. С наступлением осени лучше ложиться спать на час раньше.
Уточнения
Иммуните́т — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
