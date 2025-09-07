Редкий диагноз, необычный шаг: синдром, который меняет представление о движении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:27
Здоровье

Синдром Унера Тана — редкое генетическое заболевание, впервые описанное турецким нейробиологом Унером Таном.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Синдром Унера Тана и его особенности

Его главная особенность — четвероногая походка: человек передвигается на руках и ногах, сохраняя при этом прямую спину.

Генетические причины

Заболевание связано с мутациями в гене VLDLR и других генах, отвечающих за развитие мозга. Особенно страдает мозжечок, регулирующий координацию и равновесие.

Симптомы и проявления

У больных отмечаются выраженные проблемы с равновесием, умственные нарушения и дефекты речи. Нарушения в работе нейронных сетей не позволяют устойчиво ходить на двух ногах, поэтому четвероногая походка становится компенсаторным механизмом.

Наследственность

Синдром передаётся по аутосомно-рецессивному типу и чаще встречается в семьях с близкородственными браками.

Взгляд исследователей

Несмотря на гипотезы о "возврате к древним формам передвижения", современные учёные считают, что речь идёт о сложном взаимодействии генетических и нейроразвивающих факторов, а не о "обратной эволюции".

Подход к лечению

Специфического лечения нет. Пациентам помогают реабилитационные программы, направленные на улучшение моторики и облегчение повседневной жизни.

Уточнения

Синдро́м - совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
