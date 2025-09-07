Организм подаёт сигнал: как в два часа ночи сон становится уязвимым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Здоровье

Многие люди просыпаются ночью, и это нормально. Но если пробуждения происходят регулярно в одно и то же время, например в два часа ночи, и сопровождаются трудностями с засыпанием, стоит обратить внимание на здоровье.

Мужчина страдает от кошмарного сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина страдает от кошмарного сна

Чем опасны пробуждения в два часа ночи

Доктор Эрик Берг объясняет, что кортизол — гормон стресса — обычно находится на минимальном уровне около двух часов ночи. Однако у некоторых людей в это время происходит его резкий всплеск, что и вызывает пробуждения.

Дефицит магния

Берг отмечает, что одна из частых причин — нехватка магния. Этот минерал необходим для расслабления и качественного сна. Его дефицит может вызывать мышечные спазмы, подёргивания век и конечностей, тревожность, раздражительность и даже сбои сердечного ритма.

Где искать магний

Магний содержится в орехах, тёмно-зелёных листовых овощах, бобовых, семенах, бананах, сухофруктах и цельнозерновых продуктах.

Другие возможные причины

Ночные пробуждения могут быть связаны и с другими состояниями:

  • гипогликемией (резким падением сахара ночью после переизбытка углеводов днём),
  • проблемами с печенью (орган активно очищает организм в промежутке с 1 до 3 ночи),
  • нехваткой витамина B1 или калия, что может провоцировать синдром беспокойных ног.

Уточнения

Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

