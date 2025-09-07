Организм подаёт сигнал: как в два часа ночи сон становится уязвимым

Многие люди просыпаются ночью, и это нормально. Но если пробуждения происходят регулярно в одно и то же время, например в два часа ночи, и сопровождаются трудностями с засыпанием, стоит обратить внимание на здоровье.
Доктор Эрик Берг объясняет, что кортизол — гормон стресса — обычно находится на минимальном уровне около двух часов ночи. Однако у некоторых людей в это время происходит его резкий всплеск, что и вызывает пробуждения.
Дефицит магния
Берг отмечает, что одна из частых причин — нехватка магния. Этот минерал необходим для расслабления и качественного сна. Его дефицит может вызывать мышечные спазмы, подёргивания век и конечностей, тревожность, раздражительность и даже сбои сердечного ритма.
Где искать магний
Магний содержится в орехах, тёмно-зелёных листовых овощах, бобовых, семенах, бананах, сухофруктах и цельнозерновых продуктах.
Другие возможные причины
Ночные пробуждения могут быть связаны и с другими состояниями:
Уточнения
Кортизо́л - стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
