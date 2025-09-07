Родители, будьте осторожны: этот напиток может навредить малышу

Диетолог А. Лебедева объяснила, что газированные напитки могут навредить здоровью детей младше семи лет.
Газировка содержит растворённый СО₂, который придаёт ей пузырьки и лёгкую кислотность. В отличие от обычной воды, такой напиток может вызывать отрыжку, вздутие и дискомфорт из-за выделения газа в желудке. У детей с чувствительным ЖКТ это приводит к повышенной кислотности и раздражению слизистой, подчёркивает А. Лебедева.
Чем безопаснее вода
По словам диетолога, негазированная вода лучше утоляет жажду и не вызывает избыточного газообразования. Она гораздо безопаснее для детского организма.
Опасность в осенний период
Лебедева отмечает, что осенью, когда иммунитет у детей снижается, газировка особенно нежелательна: она дополнительно раздражает ЖКТ перед сезоном простуд.
Исключение из правила
Газированную минеральную воду можно давать детям только как лечебно-столовую и исключительно после консультации с врачом.
Уточнения
Газиро́ванная вода́ - прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.