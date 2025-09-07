Родители, будьте осторожны: этот напиток может навредить малышу

Диетолог А. Лебедева объяснила, что газированные напитки могут навредить здоровью детей младше семи лет.

Почему детям до 7 лет нельзя газировку

Газировка содержит растворённый СО₂, который придаёт ей пузырьки и лёгкую кислотность. В отличие от обычной воды, такой напиток может вызывать отрыжку, вздутие и дискомфорт из-за выделения газа в желудке. У детей с чувствительным ЖКТ это приводит к повышенной кислотности и раздражению слизистой, подчёркивает А. Лебедева.

Чем безопаснее вода

По словам диетолога, негазированная вода лучше утоляет жажду и не вызывает избыточного газообразования. Она гораздо безопаснее для детского организма.

Опасность в осенний период

Лебедева отмечает, что осенью, когда иммунитет у детей снижается, газировка особенно нежелательна: она дополнительно раздражает ЖКТ перед сезоном простуд.

Исключение из правила

Газированную минеральную воду можно давать детям только как лечебно-столовую и исключительно после консультации с врачом.

