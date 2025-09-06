Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яблоки кажутся безупречным перекусом, но могут навредить — когда здоровый выбор становится риском

Диетолог Копытько отметила, что вокруг пользы яблок существует много мифов. Она развеяла три наиболее распространённых заблуждения.

Почему яблоки не лучший перекус

Эксперт советует не считать яблоки идеальным перекусом. Их лучше есть перед обедом, а вечером стоит избегать: избыток фруктозы способен привести к набору лишнего веса.

Витамины в яблоках

Считается, что яблоки богаты витаминами, но их полезность ограничена. По словам диетолога, чтобы восполнить суточную норму витамина С, пришлось бы съесть около 2,5 кг яблок, что практически невозможно.

Железо и семечки

Железа в яблоках мало, а усваивается оно гораздо хуже, чем из красного мяса. Кроме того Копытько предостерегает от употребления яблочных семечек: в нгих содержится йода, однако его проще и безопаснее получить с другими продуктами. К тому же при заболеваниях кишечника семечки могут спровоцировать обострение.

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
