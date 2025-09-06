Яблоки кажутся безупречным перекусом, но могут навредить — когда здоровый выбор становится риском

Диетолог Копытько отметила, что вокруг пользы яблок существует много мифов. Она развеяла три наиболее распространённых заблуждения.

Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодильное яблоко

Почему яблоки не лучший перекус

Эксперт советует не считать яблоки идеальным перекусом. Их лучше есть перед обедом, а вечером стоит избегать: избыток фруктозы способен привести к набору лишнего веса.

Витамины в яблоках

Считается, что яблоки богаты витаминами, но их полезность ограничена. По словам диетолога, чтобы восполнить суточную норму витамина С, пришлось бы съесть около 2,5 кг яблок, что практически невозможно.

Железо и семечки

Железа в яблоках мало, а усваивается оно гораздо хуже, чем из красного мяса. Кроме того Копытько предостерегает от употребления яблочных семечек: в нгих содержится йода, однако его проще и безопаснее получить с другими продуктами. К тому же при заболеваниях кишечника семечки могут спровоцировать обострение.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

