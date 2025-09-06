Яблоки кажутся безупречным перекусом, но могут навредить — когда здоровый выбор становится риском

Диетолог Копытько отметила, что вокруг пользы яблок существует много мифов. Она развеяла три наиболее распространённых заблуждения.
Эксперт советует не считать яблоки идеальным перекусом. Их лучше есть перед обедом, а вечером стоит избегать: избыток фруктозы способен привести к набору лишнего веса.
Считается, что яблоки богаты витаминами, но их полезность ограничена. По словам диетолога, чтобы восполнить суточную норму витамина С, пришлось бы съесть около 2,5 кг яблок, что практически невозможно.
Железа в яблоках мало, а усваивается оно гораздо хуже, чем из красного мяса. Кроме того Копытько предостерегает от употребления яблочных семечек: в нгих содержится йода, однако его проще и безопаснее получить с другими продуктами. К тому же при заболеваниях кишечника семечки могут спровоцировать обострение.
Уточнения
Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
