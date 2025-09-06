Сладкий удар по здоровью: эти продукты доводят печень до воспаления

Доктор А. Арсланова отметила, что некоторые продукты наносят печени не меньший вред, чем спиртное.

Чем продукты могут навредить печени так же, как алкоголь

По словам А. Арслановой, основная угроза скрывается в большом количестве сахара. Газировка, магазинные соки и сладости заставляют печень превращать глюкозу в жир. Это ведёт к неалкогольной жировой болезни печени, воспалению, а в тяжёлых случаях — к циррозу.

Фастфуд и жирные блюда

Сравнимый с алкоголем ущерб органу наносят жирные и жареные продукты: фастфуд, картофель фри, некоторые виды мяса.

Другие вредные продукты

А. Арсланова уточняет, что опасность также представляют продукты с высоким содержанием соли (консервы, полуфабрикаты), переработанное мясо (бекон, колбасы, сардельки), изделия из рафинированной муки и белый хлеб. Отдельно стоит быть осторожными с рыбой, богатой ртутью: королевская макрель, рыба-меч и акула.

