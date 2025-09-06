Сладкий удар по здоровью: эти продукты доводят печень до воспаления

Доктор А. Арсланова отметила, что некоторые продукты наносят печени не меньший вред, чем спиртное.
По словам А. Арслановой, основная угроза скрывается в большом количестве сахара. Газировка, магазинные соки и сладости заставляют печень превращать глюкозу в жир. Это ведёт к неалкогольной жировой болезни печени, воспалению, а в тяжёлых случаях — к циррозу.
Фастфуд и жирные блюда
Сравнимый с алкоголем ущерб органу наносят жирные и жареные продукты: фастфуд, картофель фри, некоторые виды мяса.
Другие вредные продукты
А. Арсланова уточняет, что опасность также представляют продукты с высоким содержанием соли (консервы, полуфабрикаты), переработанное мясо (бекон, колбасы, сардельки), изделия из рафинированной муки и белый хлеб. Отдельно стоит быть осторожными с рыбой, богатой ртутью: королевская макрель, рыба-меч и акула.
Уточнения
Фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
