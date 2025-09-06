Пять продуктов выходят из тени: именно они решают судьбу ваших глаз

Офтальмолог Массоте рассказал, что снизить риск проблем со зрением можно с помощью правильного питания.

Рыбный паштет по-магадански

Пять продуктов для здоровья глаз

По его словам, в ежедневное меню стоит включить пять полезных продуктов.

Морковь

Классический продукт для здоровья глаз. Она богата бета-каротином — предшественником витамина А, необходимого для работы сетчатки.

Листовые овощи

Тёмно-зелёные листья содержат вещества, поддерживающие зрение и снижающие риск возрастных изменений глаз.

Рыба

В. Массоте отмечает, что рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые защищают глаза и поддерживают сосуды.

Яйца

Важный источник цинка, предотвращающего нарушения зрения.

Цитрусовые

По словам офтальмолога, цитрусовые содержат много витамина С, укрепляющего сосуды сетчатки и снижающего риск катаракты.

