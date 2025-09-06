Пять продуктов выходят из тени: именно они решают судьбу ваших глаз

Офтальмолог Массоте рассказал, что снизить риск проблем со зрением можно с помощью правильного питания.
По его словам, в ежедневное меню стоит включить пять полезных продуктов.
Классический продукт для здоровья глаз. Она богата бета-каротином — предшественником витамина А, необходимого для работы сетчатки.
Тёмно-зелёные листья содержат вещества, поддерживающие зрение и снижающие риск возрастных изменений глаз.
В. Массоте отмечает, что рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые защищают глаза и поддерживают сосуды.
Важный источник цинка, предотвращающего нарушения зрения.
По словам офтальмолога, цитрусовые содержат много витамина С, укрепляющего сосуды сетчатки и снижающего риск катаракты.
Уточнения
Зрение человека - способность человека воспринимать информацию путём преобразования электромагнитного излучения светового диапазона, осуществляемая зрительной системой.
