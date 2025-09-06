Ситуации, в которых установка имплантов становится необходимостью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Имплантация зубов считается одним из самых надёжных способов восстановления утраченных зубов, но подходит она не всем. Ортодонт и спикер EUROKAPPA Academy Ирина Диденко объяснила, в каких случаях эта процедура действительно необходима.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Когда необходима имплантация зубов

По словам Ирины Диденко, основным показанием является отсутствие зубов. Такая ситуация может привести к смещению соседних, нарушению прикуса и неправильному распределению нагрузки при жевании. Имплантация помогает сохранить целостность зубного ряда и избежать обточки здоровых зубов для установки мостов.

Полное отсутствие зубов

Если нет зубов на одной или обеих челюстях, имплантация позволяет отказаться от неудобных съёмных протезов в пользу более стабильной и комфортной конструкции. Этот метод также подходит людям с аллергией на материалы, используемые в классических протезах.

Преимущества имплантов

Имплант интегрируется в костную ткань и становится надёжной опорой для постоянной коронки. Это избавляет от необходимости использовать съёмные конструкции и обтачивать соседние зубы. Интересный современный подход, отмечает Ирина Диденко, — подготовка к имплантации с помощью элайнеров. Прозрачные каппы выравнивают зубы и корректируют прикус.

Когда имплантация противопоказана

Существует ряд противопоказаний: тяжёлые заболевания крови, онкология, неконтролируемый диабет. Временные ограничения связаны с воспалениями в полости рта, беременностью и возрастом до 18 лет.

Уточнения

Ортодо́нтия - раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
